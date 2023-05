VZR: ‘Autoplannen Jetten werken averechts’

Minister Jetten wil autobrandstof duurder maken en de BPM verdubbelen. Doel is de CO2-uitstoot verder te verminderen. Maar volgens de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zullen de maatregelen averechts uitpakken.

Als Jettens plannen doorgaan zullen de woon-werkkosten flink stijgen. De VZR voorziet dat werkenden langer in oude auto’s blijven rijden, waardoor van de beoogde CO2-reductie door vernieuwing van het wagenpark niets terecht zal komen. De voorgestelde maatregelen werken volgens de VZR ook de import van gebruikte auto’s in de hand. Oudere vervuilende auto’s worden naar Nederland gehaald terwijl de nieuwe schone auto’s in de showrooms zullen blijven staan, voorziet de belangenvereniging.

VZR-Voorzitten Jan van Delft: ‘Nederland is op het gebied van BPM uniek in Europa, maar Nederland is geen eiland. Hoe hoger de BPM, hoe groter het internationale handelsverkeer van auto’s. Dit gaat dus niet werken. De BPM voor elektrische voertuigen moet juist omlaag om zoveel mogelijk van deze auto’s op de Nederlandse wegen te krijgen.’

Hogere brandstofkosten

Een andere voorgestelde maatregel is per 2024 een verplichting op het mengen van biobrandstof met gewone brandstoffen. Hierdoor wordt een liter brandstof tot wel 10 cent duurder. Met de toch al tekortschietende onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 per gereden zakelijke kilometer, wordt het tanken voor de meer dan 4,3 miljoen werkende Nederlanders die met hun privéauto voor de baas regelmatig onderweg zijn onbetaalbaar en een veel te grote aanslag op het gezinsbudget, zo meent de VZR.

Jan van Delft: ‘VZR vindt dit meer dan onwenselijk. De keuze in mobiliteit moet vrij zijn en mag de gemiddelde Nederlander niet beperken door het ondoordacht en daarmee onverstandig duur te maken. Volgens VZR-onderzoek is de auto voor ruim 70 procent van de werkenden een noodzaak om werkzaamheden uit te voeren. Met deze lastenverhogende maatregelen worden modaal verdienende hardwerkende gezinnen het hardst geraakt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn’.

Variabele bijtelling

De VZR dringt aan op de variabele bijtelling. Bijtelling wordt betaald door de circa 1,3 miljoen berijders van zakelijke auto’s. Dit zijn ook de veel-rijders met gemiddeld het dubbele aantal jaarlijkse gereden kilometers ten opzichte van de privéauto’s. Het volledig overstappen naar een variabele bijtelling geeft een besparing van 1,2 miljard privékilometers met de auto van de zaak en tevens een potentiële bruto CO2-winst van bijna 200 miljoen kilogram. De inkomsten uit bijtelling gaan in dit scenario met € 142 miljoen omhoog.