Jaarrapportage Belastingdienst 2022

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de jaarrapportage van de Belastingdienst over 2022 opgestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. Als bijlagen zijn onder meer ook een onderzoek naar inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022 en een jaarverslag dat ziet op alle rulings met een internationaal karakter toegevoegd. De jaarrapportage van de Belastingdienst geeft inzicht in de realisatie van de ambities die zijn opgenomen in het jaarplan 2022.

Brief Van Rij

‘In 2022 heeft de Belastingdienst belangrijke stappen gezet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven verder te ontwikkelen en om een toekomstbestendige organisatie te realiseren’, schrijft de staatssecretaris in de begeleidende brief. ‘De Belastingdienst heeft gewerkt aan structurele verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Zo hebben de Stella-teams 2.261 mensen in schrijnende situaties geholpen (50% meer dan in 2021), zijn voor persoonlijke ondersteuning van ondernemers vier loketten opgericht en konden bellers van de Belastingtelefoon in 2022 voor het eerst een terugbelverzoek achterlaten, wanneer zij niet gelijk contact kregen met een medewerker.

Ook is er in 2022 gewerkt aan het wendbaarder en meer toekomstbestendig maken van de organisatie. Met de ontwikkeling van het meerjarenportfolio is de prioritering van ICT-projecten voor de komende vijf jaar gevat. Zo is er meer inzicht in de ICT-capaciteit en de modernisering van de systemen. In 2022 heeft de Belastingdienst onder meer het achterstallig onderhoud aan applicaties teruggebracht en onderhoudsplannen opgesteld. Er zijn dit jaar daarnaast 2.712 nieuwe collega’s aangenomen, ruim boven de doelstelling van de Belastingdienst. Daarmee ligt de bezettingsgraad van eigen personeel eind 2022 op 96 procent.

Onvoorziene gebeurtenissen in 2022 leidden tot extra taken voor de Belastingdienst, die niet in het jaarplan waren opgenomen. Zo vergde het arrest van de Hoge Raad over box 3 een grote hersteloperatie. In 2022 is het gelukt om volgens planning de aanslagen van alle box 3 bezwaarmakers te herstellen. Deze operatie kwam bovenop de lopende herstelwerkzaamheden op het terrein van bijvoorbeeld de Fraude Signalering Voorziening en het project vervolgingskosten.

De jaarrapportage laat zien dat de Belastingdienst, ondanks soms onvoorziene omstandigheden, de geplande activiteiten uit het jaarplan 2022 grotendeels heeft uitgevoerd. De Belastingdienst laat met de jaarrapportage zien welke resultaten zijn behaald over het vorige jaar om nog beter ten dienste te staan aan burgers en bedrijven. Daarmee draagt dit document bij aan de verantwoording over de activiteiten, waarin burgers en bedrijven steeds centraal staan.’

Jaarrapportage 2022

Rapport inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022

Rulings met een internationaal karakter – Jaarverslag 2022