Topman EY stapt op na mislukte opsplitsing

Topman Carmine Di Sibio van EY gaat zijn contract niet uitdienen. Het opstappen van de hoogste baas van het accountantskantoor is een reactie op het mislukte plan om EY op te splitsen. Dat voornemen kon na een lange voorbereiding niet op voldoende steun van de partners in de VS rekenen, bleek in april.

Everest

Het plan, bekend als Project Everest, behelsde onder meer dat adviesactiviteiten en een groot deel van de belastingpraktijk zouden worden afgesplitst in een op zichzelf staand beursgenoteerd bedrijf. Het accountantskantoor was al ruim een jaar bezig met de plannen, die al 100 miljoen dollar hebben gekost.

De Amerikaanse partners konden het echter niet eens worden over compensatie en de middelen die nodig waren om de resterende auditpraktijk te bemannen. Daardoor was er onvoldoende steun voor het plan. De Nederlandse EY-partners hadden er eerder wel mee ingestemd.

Di Sibio

Na de mislukking kwam de positie van topman Di Sibio onder druk te staan. Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd in maart al bereikte, zou Di Sibio eigenlijk tot juni 2025 de hoogste leidinggevende functie blijven bekleden. In een verklaring bij zijn vertrek zegt de opgestapte topman over de mislukte splitsing: ‘Ik ben trots op de gedurfde visie die we hebben neergelegd’, en ‘we waren moedig in onze ambities’.