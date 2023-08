De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?

Als accountant heb je de mogelijkheid een positieve impact te creëren op bedrijven en de samenleving. Het versterken van duurzame kennis draagt niet alleen bij aan een groenere wereld, maar ook aan een betere reputatie én meer klanten. In dit artikel lees je meer hierover.

Als accountant heb je een belangrijke rol in het ondersteunen van bedrijven bij het creëren van een duurzame toekomst. Duurzaamheid kan worden gezien als een kader waarmee je jouw advies kunt opbouwen en verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om het verminderen van de negatieve impact op het milieu, maar ook om het creëren van een positieve impact op de samenleving en de economie.

Je kunt beginnen met het identificeren van de duurzaamheidsproblemen die het meest relevant zijn voor jouw klanten. Daarnaast kun je duurzaamheid integreren in jouw dienstverlening en advies. Dit betekent dat je niet alleen kijkt naar de financiële prestaties, maar ook naar de impact die een bedrijf heeft op het milieu en de maatschappij.

Je kunt duurzaamheid ook opnemen in je interne bedrijfsvoering door bijvoorbeeld groene energie te gebruiken, afval te verminderen en te recyclen, en duurzame producten en diensten te gebruiken. Daarnaast kun je medewerkers betrekken bij jouw initiatieven en hen aansporen ook bij te dragen aan een betere en groenere wereld.

Duurzaamheid als kader voor accountants: enkele voorbeelden

Duurzaamheidsprobleem Integratie in dienstverlening Interne bedrijfsvoering Vermindering van CO2-uitstoot Advies geven over het verminderen van de CO2-uitstoot en het implementeren van duurzame energiebronnen. Gebruikmaken van groene energie en het verminderen van de uitstoot van bedrijfsauto’s. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Advies geven over hoe bedrijven MVO kunnen integreren in hun strategie en activiteiten. Betrokkenheid bij lokale initiatieven en het steunen van goede doelen.

Door duurzaamheid als kader te gebruiken, kun je als accountant bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd waarde toevoegen aan je dienstverlening. Het is belangrijk om te blijven leren en jezelf op te leiden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zodat je altijd up-to-date bent en de best mogelijke service kunt bieden aan je klanten. Ook is dit een goede manier om je te kunnen onderscheiden van andere accountantskantoren.

Duurzaamheid als onderdeel van het WKR-budget

Als accountant kun je ervoor kiezen om duurzaamheid op te nemen als onderdeel van het WKR-budget. Zo zijn er ook mogelijkheden om buiten de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR), duurzame producten aan te bieden. Volledig kostenneutraal voor de werkgever. Dit biedt verschillende voordelen voor zowel het bedrijf als de medewerkers.

Door duurzaamheid op te nemen in het WKR-budget, kun je als accountant bijdragen aan een betere wereld. Je kunt bijvoorbeeld extra voordeel bieden op de aanschaf en installatie van duurzame producten. Zo verkrijgen medewerkers tot wel 55 procent voordeel op hun Hybride Warmtepomp, Zonnepanelen of Woningisolatie.

Bovendien zorgt het voor een beter bedrijfsimago. Steeds meer klanten zijn op zoek naar bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en dit kan dus een onderscheidende factor zijn ten opzichte van concurrenten.

Tot slot kan het bijdragen aan het welzijn van medewerkers. Zo besparen medewerkers met een Hybride Warmtepomp €750 tot €2.000, elk jaar weer. Dit neemt een deel van de stress weg die kan bestaan over de stijgende kosten door de inflatie. Ook met het oog op het aflopende energieplafond, houden medewerkers met deze oplossing meer geld over voor ontspanning en andere activiteiten. Dit kan het werkplezier verhogen en de gezondheid van medewerkers bevorderen.

Conclusie

Al met al zijn er verschillende manieren waarop je als accountant kunt bijdragen aan een betere, groenere wereld en jouw duurzame advies kunt versterken. Door duurzaamheid als kader te gebruiken en duurzaamheidspunten te implementeren, kan je niet alleen je eigen bedrijf versterken, maar ook een positieve impact creëren op de samenleving.

