Deloitte boekt recordomzet dankzij duurzaamheidstrend

Deloitte boekte in zijn gebroken boekjaar 2022-2023 wereldwijd een omzet van omgerekend 60 miljard euro. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder en een record voor de audit- en consultancyreus.

Het concern dankt zijn sterk gestegen omzet voor een groot deel aan zijn adviestak. Die haalde vijf keer zoveel geld binnen als het vorige boekjaar. Cashcows zijn de aanhoudende digitaliseringstrend maar ook het duurzaamheidsadvies en het feit dat bedrijven transparant moeten zijn over hun milieu-impact en hun MVO-beleid. Ook op gebied van artificial intelligence nemen klanten veel diensten af. Controles op duurzaamheidsinspanningen deden de omzet bij de accountants net geen veertien procent stijgen.

Europese richtlijn

De omzet in duurzaamheidsadvies en -controle is nog lang niet uitgegroeid, weten ze bij Deloitte, PwC, KPMG en EY. In 2025 moeten grote bedrijven daar al een gedetailleerd rapport over publiceren, in de jaren daarop volgen middelgrote en kleine bedrijven.

Tegelijk staat de markt voor fusies en overnames zwaarder onder druk, onder meer door de stijgende rente en het tumult op de financiële markten. Daardoor zag Deloitte de inkomsten uit advies over fusies en overnames, tot voor kort een belangrijke groeimotor, minder sterk stijgen dan tot voor kort het geval was. Al steeg de omzet in die tak nog altijd met bijna 5 procent.