Vier tips om de beste te accountant worden op het gebied van duurzaamheid

Als accountant kun je een belangrijke rol spelen in het helpen verminderen van energiekosten van medewerkers. En door slim gebruik te maken van secundaire arbeidsvoorwaarden, kun je zelfs een nieuwe definitie geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarmee je jezelf kunt onderscheiden van concurrenten. In deze blog bespreken we vier mogelijkheden.

Waarom is de werkgever blij met dit advies?

Het prijsplafond eindigt binnenkort en daarmee zullen de energieprijzen weer toenemen. In de tussentijd is het goed om samen met jouw klanten te kijken hoe medewerkers geholpen kunnen worden met het reduceren van de energiekosten. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om medewerkers thuis duurzaam te ondersteunen. Het helpen reduceren van de energiekosten komt bovendien ten gunste voor de werkgever.

Er zijn meerdere voordelen, zoals:

• Verminderd risico op financiële problemen voor medewerkers.

• Minder stress door lagere energierekeningen, wat leidt tot minder ziekteverzuim.

• Verhoogde medewerkerstevredenheid en loyaliteit.

• Versterking van het bedrijfsimago door MVO-initiatieven.

• Actieve bijdrage aan een beter klimaat en versnelling van de energietransitie.

Vier manieren om medewerkers te helpen besparen

Wist je dat er door speciale belastingvoordelen tot wel 55 procent kan worden bespaard op de aanschaf en installatie van duurzame producten thuis? Deze regeling, die buiten de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) valt, is volledig kostenneutraal voor de werkgever. Onderstaand vind je vier manieren om medewerkers te helpen met besparen op kosten thuis.

Hybride Warmtepomp

Een hybride warmtepomp is eigenlijk het hulpje van de cv-ketel. Deze pomp haalt warmte uit de buitenlucht om daarmee een huis te verwarmen. Daardoor verbrandt een cv-ketel tot wel zeventig procent minder gas en CO2. Met een hybride warmtepomp kan je €750 tot €2.000 per jaar besparen. Dit is een goede manier om medewerkers tegemoet te kunnen komen in de hoge energiekosten én het is een langetermijnoplossing. Want in tegenstelling tot een éénmalige energiebonus, kunnen medewerkers vijftien jaar lang genieten van de jaarlijkse besparing op energiekosten.

Zonnepanelen

Zonnepanelen wekken elektriciteit op vanuit zonlicht, waardoor er geen of weinig elektriciteit meer nodig is vanuit het net. Daarbij kun je met de extra geleverde stroom het verbruik van de hybride warmtepomp compenseren en hiermee weer besparen op de energiekosten. Ook zonnepanelen kunnen worden aangeboden als secundaire arbeidsvoorwaarde, waardoor medewerkers tot 55 procent voordeel hebben op de aanschaf en installatie.

Isolatie

Veel woningen die voor 1995 zijn gebouwd kunnen, vergeleken met de nieuwste generatie woningen, een flinke slag maken om te gaan besparen door het huis te isoleren. Het meeste en het snelste rendement kan worden behaald in de muren, het dak en de vloer. Door het isoleren van de woning, bespaar je gemiddeld dertig procent op gaskosten thuis, iets dat jaarlijks tussen de €750 tot €1.500 kan besparen.

Thuisbatterij (binnenkort)

Als aanvulling op de zonnepanelen kan een thuisbatterij worden ingezet om de extra opgewekte stroom op te vangen. In veel gevallen gaat deze stroom namelijk terug het net in, waardoor het extra rendement verloren gaat. Door stroom op te slaan in een thuisbatterij, kun je ook als de zon niet schijnt profiteren van opgewekte energie. Dit kan ook ideaal zijn voor elektrische auto’s, die hierdoor vrijwel gratis kunnen worden opgeladen aan huis.

Woensdag 4 oktober organiseren wij in samenwerking met KroeseWevers accountants en Remeha het event: Duurzame Arbeidsvoorwaarden. Locatie: Universiteit Twente – Enschede. KroeseWevers geeft toelichting over de fiscale regeling via de werkgever en Remeha vertelt ons meer over de hybride warmtepomp van de toekomst. Wil jij ook impact creëren en medewerkers helpen verduurzamen? Meld je aan voor het event!