Belastingvoordeel jonge ouders nog twee jaar gerekt

Werkende ouders met jonge kinderen houden voorlopig nog een fiscaal voordeel. De Tweede Kamer stemde vrijdag in met het afbouwen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) over een periode van negen jaar. Eerst was nog het plan om de IACK per 2025 af te schaffen.

Maar tegen het beëindigen van het belastingvoordeel voor jonge gezinnen – een afspraak uit het coalitieakkoord – waren bezwaren gerezen, want daarmee zou de kersverse ouder die op 31 december 2024 zijn pasgeboren kind in de armen houdt, in totaal 30.000 euro beter af zijn dan degene die op 1 januari 2025 moeder of vader wordt.

De ChristenUnie deed daarom een voorstel om de IACK met twee jaar te verlengen tot 2027 en daarna geleidelijk voor alle gezinnen af te bouwen over negen jaar. De Tweede Kamer stemde vrijdag, vlak voor het bijna vier weken durende verkiezingsreces, voor de aanpassing.

VVD tegen

Met de IACK wil de overheid ouders stimuleren om allebei te werken. Tweeverdieners krijgen een belastingkorting van zo’n 2.500 euro per jaar tot aan de twaalfde verjaardag van hun jongste kind. Door het plan de kinderopvang voor alle inkomenscategorieën gratis te maken, zou de combinatiekorting overbodig worden Maar de gratis kinderopvang is inmiddels (ook) uitgesteld tot 2027.

De VVD stemde tegen het voorstel. Die vindt dat geleidelijke afbouw een achteruitgang is voor ouders die nu al profiteren van de IACK.

Bron: FD