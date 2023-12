Generatieve AI voor de accountant: van gimmick tot competitief voordeel

“Hoe kan technologie bedrijven helpen om te groeien, een meerwaarde te creëren en een competitief voordeel op te bouwen? Dat is de sweetspot waar ik het liefst mee bezig ben”, vertelt Pieter De Buysser, founder van NXTGN. Hij adviseert bedrijven bij het ontwikkelen en uitrollen van groei- en innovatiestrategieën, altijd met focus op de toekomst. “AI biedt accountants een enorme kans om hun diensten te verbeteren: ze worden efficiënter, creatiever en productiever. Door generatieve AI te omarmen en het volledige potentieel ervan te benutten, kan je dus meer klanten bedienen met een betere service én je omzet vergroten.”

Wat is generatieve AI?

“Generatieve AI is technologie die toelaat om nieuwe inhoud te creëren. Dat is een logische evolutie binnen de AI-wereld: eerst waren er statistische modellen over het verleden en daarna voorspellende modellen waarmee je de toekomst kan inschatten. Dat was een eerste wauw-moment, maar het bleef altijd bij één domein en binnen vooropgestelde mogelijkheden. Om er als bedrijf meerwaarde uit te halen, had je veel geld en enorm veel goed gelabelde data nodig. Generatieve AI lost veel van die problemen op: het is breed toepasbaar in verschillende contexten en domeinen, zonder vooraf bepaalde mogelijkheden en je hebt geen dure voortrajecten of gigantisch veel data meer nodig. Commerciële toepassingen zoals GPT-3.5 en Google’s Bard maken het potentieel voor bedrijven groter en groter.”

De rol van generatieve AI binnen accounting

“Zowat alle accountants ondervinden hetzelfde probleem: ze kunnen de vraag van ondernemers niet bijhouden. Eigenlijk vragen ondernemers een CFO as a service: ze willen hun accountant bellen met een fiscale of boekhoudkundige vraag en meteen advies krijgen. Accountants willen dat wel doen, maar hebben er geen tijd en mensen voor. AI is daar een oplossing, want het laat ons toe om productiever, creatiever en efficiënter te zijn. Het kan bijvoorbeeld automatisch een advies voor een ondernemer genereren, waarna je het enkel nog moet valideren, wat bijsturen en doorsturen. Een taak waar je vroeger een volledige dag mee bezig was, zou dan op een halfuur afgerond zijn. Als je het potentieel van AI goed benut, kan je dus meer klanten bedienen met een betere service én je omzet vergroten.”

Begin bij wat je nodig hebt

“Er zijn honderden AI-tools beschikbaar en het is aan jou als accountancybureau om uit te zoeken waar je de meeste meerwaarde uit kan halen. De eerste vraag die je je moet stellen is dus: wat is meerwaarde voor jou? Wil je vooral een bureau zijn dat kostenefficiënt werkt of wil je een heel persoonlijke service leveren? In principe laat AI vijf dingen toe: productiever zijn, creatiever zijn, meer personaliseren, kennis op een efficiënte manier managen en meer uit je eigen data halen. Eens je weet wat je visie is en welke service je als bureau wil leveren, is de volgende stap om te kijken welke mogelijkheden en leveranciers jou kunnen helpen om die visie te realiseren.”

Gewapend voor de toekomst

“Zowat alle accountants ondervinden hetzelfde probleem: ze kunnen de vraag van ondernemers niet bijhouden. Eigenlijk vragen ondernemers een CFO as a service: ze willen hun accountant bellen met een fiscale of boekhoudkundige vraag en meteen advies krijgen. Accountants willen dat wel doen, maar hebben er geen tijd en mensen voor. AI is daar een oplossing, want het laat ons toe om productiever, creatiever en efficiënter te zijn. Het kan bijvoorbeeld automatisch een advies voor een ondernemer genereren, waarna je het enkel nog moet valideren, wat bijsturen en doorsturen. Een taak waar je vroeger een volledige dag mee bezig was, zou dan op een halfuur afgerond zijn. Als je het potentieel van AI goed benut, kan je dus meer klanten bedienen met een betere service én je omzet vergroten.”

Begin bij wat je nodig hebt

“Er zijn honderden AI-tools beschikbaar en het is aan jou als accountancybureau om uit te zoeken waar je de meeste meerwaarde uit kan halen. De eerste vraag die je je moet stellen is dus: wat is meerwaarde voor jou? Wil je vooral een bureau zijn dat kostenefficiënt werkt of wil je een heel persoonlijke service leveren? In principe laat AI vijf dingen toe: productiever zijn, creatiever zijn, meer personaliseren, kennis op een efficiënte manier managen en meer uit je eigen data halen. Eens je weet wat je visie is en welke service je als bureau wil leveren, is de volgende stap om te kijken welke mogelijkheden en leveranciers jou kunnen helpen om die visie te realiseren.”

Gewapend voor de toekomst

“AI evolueert enorm snel. Wat ik vandaag vertel, is morgen misschien al niet meer relevant. Hoe sneller je mee op de trein springt, hoe sneller je bureau een betere service kan leveren – of dat nu een snellere, persoonlijkere of meer innovatieve service is. Natuurlijk wil ik niet minimaliseren hoe moeilijk en overweldigend het is om nieuwe technologie te implementeren en ik begrijp ook dat er veel vragen zijn rond privacy en veiligheid. De beste tip die ik daarin kan geven is: laat je omringen met mensen die kennis hebben van zaken. De juiste partners en softwareleveranciers kunnen je begeleiden bij je vragen en je bezorgdheden. Door niet mee te gaan met technologische evoluties, werk je alleen jezelf tegen. AI omarmen levert je een competitief voordeel op.”

Over privacy, security en ethiek

“Als het gaat over AI zijn er altijd drie grote vraagtekens: wat met privacy, wat met security en hoe ethisch verantwoord is het? Eigenlijk ligt die verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de softwareleveranciers: zij moeten ervoor zorgen dat data niet zomaar te grabbel wordt gegooid en ook op het vlak van security moeten ze goede, sluitende oplossingen bouwen. In de tweede plaats is het jouw verantwoordelijkheid als accountant om voorzichtig met data om te springen en de juiste tools daarvoor uit te kiezen. Je kiest dus het best voor een softwareleverancier die privacy en security centraal zet. Over het ethische verhaal kan je heel wat discussies voeren, maar dat ligt ver buiten de beslissingssfeer van eender welke accountant of leverancier. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat technologie ons als mens niet zal vervangen, maar net versterken.”