Vijf salarisadministratietrends in 2024

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat we vooruitkijken naar 2024. In de wereld van salarisadministratie zijn er trends die we niet mogen missen. In dit artikel bespreken we hoe automatisering en AI het werk gaat veranderen en waarom aandacht voor duurzaamheid (ESG) steeds belangrijker wordt. Duik in deze blog dieper in deze trends voor 2024.

1. De veranderende rol van accountants

In de wereld van accountancy en salarisadministratie zien we een opmerkelijke verschuiving in de rol van accountants. De adviesrol groeit, net als het takenpakket. Een trend die we al zeven jaar zien. Klanten verwachten meer van hun accountants, waardoor bijna driekwart (72 procent) van de salarisprofessionals voorspelt dat de toename van advieswerkzaamheden het werk de komende drie jaar complexer maakt, met een hogere werkdruk als gevolg (NIRPA, 2023). Ongeveer de helft van de salarisprofessionals verwacht een verandering in de uitvoering van taken en een uitbreiding van het takenpakket. Ondanks deze ontwikkelingen ziet een meerderheid van 68 procent deze veranderingen als positief.



Om de stijgende werkdruk en complexiteit te managen, is de salarisadministratie de afgelopen jaren snel geautomatiseerd. Bijna driekwart van de professionals ziet in deze automatisering nieuwe mogelijkheden. Dankzij automatisering kun je jouw klanten meer aanbieden dan alleen salarisdienstverlening. Dit varieert van HR-advies tot het proactief identificeren en oplossen van bedrijfsproblemen. Dit stelt salarisprofessionals in staat om jaarlijks te groeien in dienstverlening, zelfs te midden van personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt.

2. Omarmen van automatisering en AI

Een van de grootste trends in 2024 is de toenemende automatisering en integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in salarisadministratieprocessen. Ongeveer driekwart van de salarisprofessionals ziet AI als een kans voor het vakgebied en 25 procent verwacht dat AI binnen drie jaar bepaalde taken zal overnemen (NIRPA, 2023). Deze ontwikkeling biedt accountants de mogelijkheid om efficiënter te werken, waardoor zij zich meer kunnen richten op adviesrollen.



Accountants hebben vaak een centrale positie als informatieverstrekker voor zowel personeel als klanten. De Knowledge Assistant, een AI-chattool ontwikkeld door Nmbrs, speelt hier een belangrijke rol door het bieden van ondersteuning en informatie en door 24/7 antwoord te geven op salarisvragen. AI-aangedreven systemen hebben zich bewezen als efficiënte systemen om tijdrovende, simpele taken te voltooien, waardoor werknemers zich kunnen richten op meer waardevolle aspecten van het werk.

3. Cloudbased oplossingen

Werken in de cloud is inmiddels al lang geen nieuw begrip meer. Toch zien we dat de afgelopen jaren werken in de cloud een enorme sprong heeft genomen, ook binnen de salarisadministratie. Met online salarissoftware kun je veel tijdwinst behalen, wat in de huidige tijd van personeelstekort een must is! Daarnaast bevordert het de samenwerking met je klant. Cloud-gebaseerde oplossingen vergemakkelijken de samenwerking tussen salarisprofessionals en hun klanten. Dit stelt hen in staat om real-time updates en inzichten te delen, waardoor de dienstverlening efficiënter en transparanter wordt.

De cloud is toegankelijk

De cloud kun je altijd en overal bezoeken. Alhoewel je zelf misschien vooral gedurende kantooruren vanaf je desktop werkt, zullen klanten en medewerkers het op prijs stellen wanneer ze overal direct bij hun informatie kunnen. Daarnaast kunnen je klanten en medewerkers op deze manier naadloos samenwerken, ongeacht de locatie.

De cloud is innovatief

Heb je een oud salarissoftware systeem of überhaupt nog geen online salarissoftware? Om de veranderende wereld van 2024 bij te houden heb je hulp nodig van solide salarissoftware. Dit scheelt je veel losse bestanden en handmatig werk. Bovendien werk je in de cloud samen met je klant tegelijk aan de administratie en worden alle mutaties onmiddellijk verwerkt.

4. Groeiende behoefte aan HR-dienstverlening

De afgelopen jaren is er een geleidelijke verschuiving te zien in de behoeften van de klant. Klanten willen naast hun salaris- ook steeds vaker de personeelsadministratie uitbesteden. Het wordt daarom steeds belangrijker om hierin je klanten te ondersteunen en het volledige pakket te bieden. Door gebruik te maken van salarissoftware in de cloud kunnen klanten eenvoudig koppelen met andere systemen, zoals boekhoudsoftware, tijdregistratie- en planningstools.



Het activeren van koppelingen tussen verschillende softwarepakketten is een kwestie van enkele klikken, waardoor het dubbel invoeren van data verleden tijd wordt. Dit proces vereist geen expertkennis. Het koppelen van deze tools bespaart tijd, inspanning en voorkomt onnodige fouten.

5. Duurzaamheid op de agenda

Duurzaamheid staat in 2024 hoog op de agenda. Milieubewustzijn wordt een cruciaal onderdeel van bedrijfsvoering. Een belangrijke stap is de integratie van Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria. Dit betekent dat bedrijven niet alleen de financiële prestaties in ogenschouw nemen, maar ook hoe hun activiteiten impact hebben op het milieu en de maatschappij. Salarissoftware helpt bij het monitoren en rapporteren van ESG-gerelateerde data, zoals het bijhouden van de ecologische voetafdruk van werknemersvervoer of het investeren in duurzame ontwikkelingsprojecten. Deze trend markeert een verschuiving naar meer ethisch en duurzaam ondernemerschap, waarbij salarissoftware een belangrijke rol speelt in het stimuleren en ondersteunen van deze positieve veranderingen.

Ben je klaar om de payroll-trends van 2024 aan te pakken?