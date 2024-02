Practicemanagement: je nieuwe vriend in de kantoorhectiek

Met software voor practicemanagement kun je eenvoudig bijhouden welke taken er voor jouw cliënten moeten worden uitgevoerd.

Heel simpel gesteld: als kantoor heb je cliënten, voor cliënten verricht je diensten en aan die diensten hangen activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Als kantoor ben je daar de hele dag druk mee. Wat moet je voor wie doen en waarom, wanneer moet iets klaar zijn en hebben we nog gegevens nodig voor een cliënt? We kennen allemaal wel die Excel-lijstjes waarin we op onze eigen manier van alles bijhouden. En de rest zit opgeslagen in ons overvolle hoofd, in combinatie met allemaal post-its op het beeldscherm. Werkt het? In het beste geval redelijk. Is die manier prettig, efficiënt en betrouwbaar? Mwoah.

Vergroot je succes

Een goede oplossing voor jouw interne organisatie bepaalt het verschil tussen een gebrekkig georganiseerd kantoor en een bloeiend, optimaal winstgevend kantoor. Je kunt over nog zoveel slimme en slagvaardige medewerkers beschikken, maar zonder toegang tot de juiste tools neemt de kans op succes af. Het is immers moeilijk om productief te zijn als je voortdurend bezig bent met het noteren van uren en cijfers in losse spreadsheets. Als accountants- of administratiekantoor heb je verschillende petten op en vervul je per cliënt ook een verschillende rol. En de kans is groot dat je gebruikmaakt van verschillende systemen voor:

het beheer van je werktaken

capaciteitsplanning

facturering

crm

je documentarchief

het registreren van uren

Een aantal van deze systemen is misschien al met elkaar verbonden om je processen te stroomlijnen. Maar wat als er een manier is om al je processen te stroomlijnen en alle losse systemen te combineren? Zodat je kunt werken met één gebruiksvriendelijke oplossing? En wat als dit integrale systeem ook nog eens speciaal ontwikkeld zou zijn voor accountants- en administratiekantoren?

Optimaliseer je kantoor met practicemanagementsoftware

Dat is waar software voor practicemanagement om de hoek komt kijken: je nieuwe vriend in de kantoorhectiek. Met de juiste oplossing kun je eenvoudig bijhouden welke taken er voor jouw cliënten moeten worden uitgevoerd. Zo zorg je ervoor dat de tijd van je werknemers efficiënt kan worden besteed. Specifieke software-oplossingen bieden bovendien geautomatiseerde mogelijkheden voor facturering en het maken van momentopnames van de productiviteit van je personeel. Ze helpen je daarnaast met het plannen van taken, de voorbereiding op nieuw werk en het beheer van deadlines.

Door gebruik te maken van zo’n systeem creëer je rust en grip op het totale proces. De cliënt centraal, alle gegevens eromheen, geen aparte lijstjes, geen aparte documenten, alles op één plek online beschikbaar en dus altijd je kantoor bij de hand. Of je het nu vooral gaat gebruiken ter vervanging van al je losse lijstjes of dat je ook uren gaat registreren en op basis daarvan declaraties gaat maken: jij bepaalt.

Wil je weten hoe je het succes van je accountantskantoor een boost kan geven met de kracht van een moderne oplossing voor practicemanagement?

Download nu onze whitepaper!