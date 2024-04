Bedrijven breken lans voor afbouw bankenbelasting

De overheid moet de financiële sector ruimte geven om bedrijven beter te kunnen ondersteunen, bepleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Daartoe zou de bankenbelasting van tafel moeten.

De organisaties schrijven hun brief in de aanloop naar een debat van de vaste Kamercommissie voor Financiën over de financiële markten. Dat zou aanstaande donderdag plaatsvinden, maar is verzet naar 30 mei. ‘Het wordt voor de financiële sector steeds moeilijker om zijn rol te kunnen pakken. Financiering aan bedrijven loopt terug en dienstverlening wordt bemoeilijkt door een lawine aan regels. Het opereren op Europese schaal stokt zodat de sector bedrijven over de grens minder goed kan bedienen. Hiermee

ondergraven we de kracht van de financiële sector. En op termijn ook de concurrentiekracht van ons land.’

Vijf kernpunten

De ondernemersclubs benoemen vijf kernpunten die de financiële sector vooruit moeten helpen: minder regeldruk (‘te beginnen bij witwasbestrijding’), meer financieringsmogelijkheden, geen nationale regels bovenop EU-regelgeving (waarbij met name het klimaat wordt genoemd), ‘ruimte om kansen te benutten’ en tot slot een fiscaal gelijke behandeling voor elke sector.

Op dat laatste punt bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland het afschaffen van de specifieke belastingen voor banken. ‘De motivering hier voor rammelt. De bankenbelasting is in 2012 na de financiële crisis ingevoerd om de ‘impliciete overheidsgarantie’ te beprijzen. Maar sinds de invoering is het financieel toezicht aanzienlijk aangescherpt en zijn kapitaalbuffervereisten gestegen.’

Belasting destabiliseert

Nederlandse banken zijn op langere termijn minder winstgevend dan andere bedrijven, ‘minder dan aandeelhouders van hen vragen en minder dan de ECB graag ziet’ aldus de organisaties. ‘Ook als ‘verzekeringspremie’ voor het kunnen omvallen van banken volstaat de bankenbelasting niet: de ECB wijst er juist op dat de bankenbelasting destabiliseert nu banken door deze heffing minder ruimte hebben voor het opbouwen van kapitaalbuffers.’ Extra belastingen zijn onredelijk nu de sector ook nog andere kosten heeft, zoals oplopende toezichtkosten, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.