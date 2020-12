‘Banken hebben witwasbeleid op orde, nu de rest van de samenleving nog’

Vertrekkend DNB-bestuurder Frank Elderson vindt dat er in Europa een deltaplan moet komen tegen witwassen. De banken hebben hun beleid op orde, vindt hij, nu is de rest van de samenleving aan de beurt.

Elderson verhuist dinsdag naar het dagelijks bestuur van de Europese Centrale Bank. Hij is tevreden over wat er de afgelopen tijd in Nederland is bereikt in het tegengaan van witwassen, zegt hij in een interview met het FD. ‘Er is door de banken echt een bladzijde omgeslagen. Ik hoor bankiers niet meer zeggen dat ze zijn opgescheept met een taak die eigenlijk niet bij ze hoort. Dat is ontzettend belangrijk, want DNB heeft beperkte middelen. Het is van belang dat banken er zelf van overtuigd zijn dat het moet. De samenleving eist dat ook. Dat iedereen alles doet om fraude, witwassen en terrorisme tegen te gaan. Die absolute overtuiging is er nu in de top van de banken, het heeft er de allerhoogste prioriteit.’

Dominee en koopman

Nu zou ook de samenleving meer aan het witwasprobleem moeten gaan doen, vindt Elderson. ‘Academici komen uit op circa € 16 miljard aan illegaal geld. Dat is niet alleen een resultaat van die tekortschietende poortwachters. Maar ook van de opsporingscapaciteit van de overheid, van ons fiscale stelsel, van ons drugsbeleid en van het feit dat we letterlijk een doorvoerhaven zijn van legitieme en illegale spullen. We zijn behalve dominee ook koopman.’ Daarom moet er EU-breed een deltaplan komen tegen witwassen. ‘Alleen als we alle onderdelen van beleid op orde hebben, gaan de boeven zich pas zorgen maken.’

‘Het is niet eenvoudig bankier te zijn’

De bankenbelasting noemt de kersverse ECB-bestuurder een politieke keuze. ‘Als je ervoor zou kiezen om die knop naar beneden te draaien, zou dat de banken helpen om hun winstgevendheid te schragen. Dit zou je kunnen overwegen met in je achterhoofd het grote nut van deze sector voor ons allen.’ DNB mag best trots zijn op de banken: ‘Ze verdienen lof voor alle inspanningen die ze zich getroosten. Het is met de uitdagingen op dit moment niet eenvoudig om bankier te zijn.’

Bron: FD