AI heeft volgens finance professionals van alle technologieën grootste invloed op financiële processen

Volgens bijna de helft van de finance professionals (45%) is AI de technologie met de grootste invloed op het financiële proces. Drie op de tien finance professionals ontwikkelt momenteel dan ook ideeën voor de integratie van AI. Dat blijkt uit de FinTech Barometer, het jaarlijkse onderzoek van sofwarebedrijf Onguard, waarvoor 304 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers zijn ondervraagd.

Inzet AI

Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 43 procent aan dat AI kan helpen bij het voorspellen van toekomstige financiële trends. Nog eens twee op de vijf (39%) ziet een rol voor AI op het gebied van risicomanagement weggelegd en 23 procent stelt dat AI het verschil kan maken bij het automatiseren van routinematige taken. Geen wonder dus dat 45 procent van de finance professionals graag meer trends zoals AI en Robotic Process Automation (RPA) toepast in hun financiële processen. Vooral de jongere generatie ziet dit zitten: 46 procent van de finance professionals tussen de 18 en 34 jaar geeft dit aan, ten opzichte van 36 procent van de oudere generatie (>55 jaar).

Implementatie brengt uitdagingen met zich mee

AI biedt dus vele voordelen, maar dat betekent niet dat de implementatie hiervan altijd vlekkeloos gaat. Zo stelt 28 procent van de finance professionals dat zijn of haar team onvoldoende vaardigheden en/of kennis bezit om de technologie te implementeren. De jongere generatie loopt hier vaker tegenaan (32%) dan de oudere generatie (21%). Zeventien procent van de finance professionals vindt het lastig dat de implementatie vraagt om een nauwere samenwerking tussen IT en finance, omdat deze samenwerking soms moeizaam is. Voor elf procent bemoeilijken kwesties rondom cybersecurity het implementatieproces.

Verder kijken dan AI

Naast AI worden nieuwe technologieën, zoals Intelligent Automation (IA) en RPA, ook door finance professionals onder de loep genomen. Bij achttien procent van de organisaties wordt RPA of robotisering al toegepast. Bijna een op de drie organisaties (29%) is momenteel ideeën aan het ontwikkelen wat betreft de integratie van deze technologie. Ook IA is populair en wordt momenteel door zestien procent van de organisaties gebruikt. Bijna de helft (44%) bevindt zich bovendien in de vroege planningsfase voor het implementeren hiervan.

Adriaan Kom, managing director bij Onguard: “Hoewel het nog een van de nieuwste technologieën is, is AI bij veel bedrijven al ingeburgerd. Bedrijven zien namelijk massaal de voordelen die AI biedt. Maar daarin schuilt ook een gevaar: bedrijven gaan maar klakkeloos met AI en andere nieuwe technologieën aan de slag, omdat de concullega’s dit ook doen. Mijn advies is om vooral op ontdekkingstocht te gaan en te achterhalen op welke plekken in jouw organisatie de nieuwste technologieën echt een verschil kunnen maken. Dat zal zeker op de finance afdeling zijn, maar kijk daarbij wel goed welke specifieke processen bijvoorbeeld gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Om zo steeds efficiënter te werk te gaan en meer tijd over te houden voor strategisch werk.”

FinTech Barometer