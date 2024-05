Vakbonden stellen ultimatum over vroegpensioen bij zwaar werk

Vakbonden CNV, FNV en VCP hebben minister Schouten een ultimatum gesteld. Het ministerie moet snel met een permanente en verbeterde RVU-regeling komen voor mensen met zwaar werk, zodat die eerder kunnen stoppen met werken.

De bonden waarschuwen voor mogelijke stakingen vanaf 15 mei als het kabinet geen actie onderneemt. De oproep wordt gedaan nadat eerdere gesprekken met werkgeversorganisatie VNO-NCW niets opleverden.

De bonden benadrukken dat een structurele regeling essentieel is, mede door de verhoging van de AOW-leeftijd. De huidige tijdelijke regeling, die volgend jaar afloopt, biedt veel werknemers te weinig financiële ondersteuning, waardoor zij er geen gebruik van kunnen maken. Piet Rietman van FNV stelt dat vooral mensen in cruciale beroepen zoals de zorg en openbaar vervoer, die vaak fysiek zwaar werk verrichten of onregelmatige diensten draaien, hierdoor benadeeld worden.

De bonden pleiten ook voor een regeling waarbij werkgevers en werknemers zelf kunnen bepalen wat zwaar werk inhoudt en dit via cao’s kunnen reguleren. Jan-Pieter Daems van CNV wijst op de afname van gezonde levensjaren bij werknemers in zware beroepen en benadrukt dat tijdig stoppen met werken essentieel is om de beroepen aantrekkelijk te houden.

De bonden beargumenteren dat een goed uitgevoerde RVU-regeling voor vervroegd uittreden niet alleen voordelig is voor de werknemers, maar ook economische voordelen biedt door het verminderen van uitval en het mogelijk maken voor jongere werknemers om oudere werknemers te vervangen. Ze weerleggen daarmee naar eigen zeggen de zorgen over de kosten van zo’n regeling.