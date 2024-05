Fusies en overnames | Funda van de overnamemarkt

Professioneel Ecosysteem

Hoe anders is het voor een ondernemer die anno 2024 zijn bedrijf wil verkopen. De Nederlandse mkb­overnamemarkt is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel ecosysteem van zo’n 300 gespecialiseerde advieskantoren, ruim 150 investe­ringsmaatschappijen en enkele honderden over­ nameadvocaten. Negentig procent van deze professionele partijen maakt daarbij dagelijks gebruik van Brookz – door velen gezien als de Funda van de overnamemarkt. Brookz is begonnen in 2007 en is in de afgelopen 17 jaar uitgegroeid tot het grootste overnameplatform van Nederland. Met een marktaandeel van circa 65% worden er via Brookz wekelijks 150­200 nieuwe bedrijven te koop aangeboden, waarvan de helft binnen zes maanden wordt verkocht. De helft van het aanbod op Brookz komt van adviseurs die namens hun klant een bedrijf te koop aanbieden, de ande­re helft van ondernemers die zelf hun bedrijf op het platform plaatsen. Alle bedrijven worden in eerste instantie met een beperkte omschrijving anoniem aangeboden. Gemiddeld ontvangt een bedrijf zo’n acht reacties van geïnteresseerde partijen, maar bij bepaalde populaire sectoren is meer dan twintig reacties ook geen uitzondering. Nadat er een geheimhoudingsovereenkomst is getekend, kunnen geïnteresseerde kopers aan­vullende informatie opvragen. Vervolgens kunnen partijen besluiten of ze met elkaar willen door­gaan in het proces.