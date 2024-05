Fusies en overnames | Zes perspectieven als ultieme win-win

De zes perspectieven zijn inmiddels de rode draad voor alles wat ze doen: innovatie, klant & markt, intern, financieel, leiderschap en commu­nicatie. “Eigenlijk gebruiken we het voor iedere afweging die we maken. Vanuit dit “denkkader” kunnen we, bijvoorbeeld, een goede scan maken van de situatie van de klant. Met bijna 300 profes­sionals heeft Bol Adviseurs de luxe alles inhouse te kunnen doen. “Een fijne positie”, vervolgt Klaas Manders. “We hoeven “de deal” niet te maken, maar willen de ondernemer graag verder helpen. Dat doen we met behulp van de perspectieven die eigenlijk altijd leiden tot nieuwe inzichten. We durven daardoor ook echt door te vragen waar de behoefte vandaan komt om te verkopen.”

Van perspectief naar strategie

Waar zit de plus en hoe scoor je op de zes per­ spectieven? Het is de vraag die alles bij elkaar brengt bij Bol Adviseurs. “Bijvoorbeeld bij een overname of fusie”, vertelt Ralf Stubbe. “Hoe vin­den we een juiste koper? Dat is natuurlijk de logi­sche, eerste vraag die je meteen wilt beantwoor­den. Met het eigen denkkader in ons achterhoofd vragen we juist eerst door. Waarom wil je verko­pen? Gaat het niet goed? Is de verantwoordelijk­ heid te groot? Is het de aandacht voor het gezin? Alle brandjes die je blust waar je moedeloos van wordt?” Klaas Manders: “Door gestructureerd vragen te stellen, creëren we een helikopterview. Je bekijkt alle situaties om vanuit daar tot een strategisch concept te komen. Is het misschien wel een product-­prijsaspect dat de worsteling ver­oorzaakt? Of zit er iets in je business intelligence waar aandacht nodig is?”

1+1=3

Als de behoefte helder is, volgt er een stappen­plan, dat bestaat uit vier fasen. “Als inderdaad blijkt dat een fusie of overname nodig is, begin­nen we met het waarderen van het bedrijf. Via een marktverkenning komen we vervolgens samen met de ondernemer tot een shortlist van bedrijven waar we de propositie van het bedrijf kunnen neerleggen. Tot zover niet veel nieuws, maar het interessante hieraan is dat ook hier de zes perspectieven altijd een hoofdrol heb­ben.” Ralf Stubbe legt het uit aan de hand van het 1+1=3­principe: “De juiste koper hoeft niet altijd het meeste geld te hebben. Het gaat er juist om waar de overeenkomsten of aanvullende eigen­ schappen zitten. Zit de kopende partij bijvoor­beeld veel meer op innovatie (perspectief) en communicatie (perspectief)? Dan zit daar mis­schien wel meer een win­win voor beide partijen, dan puur de keuze voor de hoogste bieder of de meeste ambitie.”

Klaas Manders vult aan: “Als we een Informatie­ memorandum presenteren, proberen we de ziel van het bedrijf vast te leggen; hier komen de zes perspectieven ook weer visueel naar voren. In één oogopslag is dan helder voor de kopende partij waar de verkopende partij waarde aan hecht (communicatie), wat zijn visie is over morgen én overmorgen (innovatie) en hoe belangrijk bijvoor­beeld welke medewerkers zijn (intern). Met zo’n 360 graden­ beeld kun je ook heel effectief je checks doen. Klopt het wat we met z’n allen hebben getoetst?”

Multidisciplinair samenwerken

Belangrijk voor Bol Adviseurs is altijd het multidis­ciplinaire aspect in iedere samenwerking. Ralf Stubbe: “We werken juist met veel accountancy­ en administratiekantoren samen. Soms vanuit een beschouwende rol, dan weer vanuit een meer leidende rol. Ik denk dat we 50% van de over­names en fusies samen met andere kantoren doen.” Het gaat er volgens hem om hoe je met een samenwerking de ondernemer helpt: “Dat betekent dus dat je het perfecte dream team moet zien samen te stellen.”

Het voordeel is dat Bol Adviseurs alles onder één dak heeft, bijvoorbeeld op het gebied van onder­handelen of waarderen. “Maar”, benadrukt hij, “niet iedere overname of fusie kun je onder één paraplu vangen. Soms is er meer nodig en daarbij heb je dus ook andere kantoren nodig. Mijn op­roep is dus vooral ons op te zoeken en te kijken waar we elkaar kunnen versterken.”

Vanuit zelfstandigheid

Werkstudenten mogen zelfstandig projecten draaien bij Bol Adviseurs, ook bij overnames en fusies. Deze vrijheid vertegenwoordigt voor Klaas Manders precies hoe het bij Bol Adviseurs gaat: “Met een paar uur in de week kun je al van grote waarde zijn. Wat belangrijk is, is dat je je vin­ger opsteekt en uitlegt waar jij denkt te kunnen helpen. Je hebt daarbij de zes perspectieven als uitgangspunt. Van daaruit ga je kijken wat handig, goed of beter is voor jou en het bedrijf. Zo simpel is het. Ik heb bijvoorbeeld in februari besloten mijn masteropleiding even op een zijspoor te zet­ten. We zijn toen echt gaan kijken hoe ik in mijn kracht kon worden gezet en niet “wat zou moe­ten” of “hoe het hoort”. Wat levert het op? Wordt de medewerker er beter van? Maakt het ons als bedrijf innovatiever?” Ralf Stubbe: “Hoe kun je er­ voor zorgen dat het werkt voor iedereen? Dat is de basisvraag die je eigenlijk altijd zou moeten blijven stellen. En daarbij heb je dus ook een open cultuur nodig om het te laten werken. Het is een voorwaarde waarin wij geloven om het beste te kunnen faciliteren voor onze medewerkers.”

