Vijf keer waarom slimme accountants kiezen voor de Document Hub

Slimme accountants werken met de Document Hub. Waarom? Dat leggen we je haarfijn uit in vijf redenen. Zo slaat de Document Hub jouw documenten centraal op én is deze vooraf al helemaal ingericht voor jouw kantoor. Maar er zijn nog meer voordelen.

En geloof ons: als je dit eenmaal bent gewend, dan wil je nóóit meer terug naar een klassiek DMS. Want zeg nou zelf, al die onoverzichtelijke klantdocumenten en ééuwig terugkerende implementaties van documentoplossingen – daar zit toch niemand op te wachten?

1. Centrale opslag: zoeken is verleden tijd

Ben jij een accountant die zich regelmatig úren rot zoekt naar document? Vragen jouw collega’s de hele dag door om documenten aan te leveren en word je hélemaal gefrustreerd van de huidige mappenstructuur? Dan is de Document Hub straks jouw nieuwe, grootste vriend. In de Document Hub staan al je klantdossiers en bijhorende documenten opgeslagen op één centrale plek. Zo hoef je niet meer eindeloos te zoeken. En doordat de Hub cloudbased is, kun je er ook nog eens altijd en overal bij.

2. Makkelijk samenwerken aan één juiste versie

Doordat je klantdocumenten zo centraal staan opgeslagen, wordt het samenwerken en delen ook een eitje. Je autoriseert collega’s om – delen van – dossiers in te zien. Zo werk je makkelijk aan één en dezelfde versie van een document. Dus geen heen en weer gemail meer met het opvragen van documenten bij je collega’s. En checken of je wel echt de laatste, definitieve versie van een document hebt, is ook verleden tijd.

Maar ook extern kun je de autorisaties met gemak beheren. Wil je een document delen met een klant zodat deze bijvoorbeeld iets kan ondertekenen? Check! Je kunt zelfs de voortgang van de ondertekening volgen – en je collega’s trouwens ook. Kortom: Het onderhouden van een intern- én extern documentdossier is verleden tijd, want alles staat op dezelfde locatie en de autorisaties doen de rest voor je.

3. Applicatieonafhankelijk werken en nooit meer migreren

Wil je wisselen van applicatie, maar zie je enórm op tegen migreren? Met de Document Hub is dat niet meer nodig. Steeds meer accountancyoplossingen zijn gekoppeld aan de Hub, waardoor je soepel overstapt van de ene naar de andere applicatie.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de migratie van je klantdossiers. Je plugt de Document Hub zo in je nieuwe applicatie én je kan weer door met je leven. En al jouw documenten blijven altijd op dezelfde plek beschikbaar. Never nooit meer migreren. Hoe fijn is dat?

4. Ingericht op jouw kantoor en snel aan de slag

De Document Hub is dus onafhankelijk, maar ook vooraf al helemaal ingericht. Zodra je ‘m voor de allereerste keer opent, staat alles wat je nodig hebt al ready to go. Hoe zit dat? De Document Hub richt zich volledig op de accountancy, dus hoef je zelf niet meer na te denken over alle features. Handig toch?

Zie je het dus niet zitten om eerst maandenlang te vergaderen over de features van jouw documentenoplossing? En heb je al helemaal geen oren naar al die ingewikkelde installaties en onderhoud? Dat hoeft ook niet!

En om het je nog even makkelijker te maken: Ook het onderhoud regelen wij. Doordat we altijd op de achtergrond bezig zijn met het doorontwikkelen en verbeteren van de Hub, heb je als eindgebruiker geen last van irritante updates of onderhoud. Intern iemand opleiden of extern iemand hiervoor inhuren hoeft dus ook niet meer.

5. Altijd veilig en compliant

Is veiligheid iets waar jij je zorgen om maakt? En wil je er zeker van zijn dat al jouw klantdossiers veilig staan opgeslagen in de cloud? Snappen we helemaal, ook dat is getackled. De Document Hub is SOC 2 Type II–gecertificeerd, waardoor jij opgelucht adem kunt halen en zeker weet dat je documenten veilig zijn. En de aangescherpte NIS2–wetgeving die eraan komt? Ook daar voldoet de Hub aan. Nothing to worry about!

En, is de Document Hub ook jouw nieuwe beste vriend? Ontdek het zelf en boek een gratis demo. Voor vragen mag je natuurlijk altijd vrijblijvend contact opnemen.