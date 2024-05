Fiscalisten ondersteunen Hoofdlijnenakkoord maar zien ook gebreken

De NOB kan op veel punten meegaan met het Hoofdlijnenakkoord. Toch leest de beroepsvereniging niets over de gewenste investeringen in het personeel en de IT van de Belastingdienst in het akkoord.

De NOB vindt de kwaliteit van de handhaving en de dienstverlening door de Belastingdienst belangrijk mede gezien de kwaliteit, uitvoerbaarheid en stabiliteit van de wetgeving. Daarnaast pleit zij voor een grondige herziening van het belastingstelsel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals inkomens- en vermogensongelijkheid, hoge lastendruk op arbeid, digitalisering, internationalisering, woningmarktkrapte, vergrijzing en klimaatverandering. Fiscale instrumenten moeten enkel worden ingezet als deze bewezen effectief zijn, zo stelt de beroepsvereniging.

De NOB waardeert in het akkoord de aandacht voor verbetering van fiscale regelingen en wetgeving. En is positief over de voorbereiding op hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel, inclusief maatregelen om werken lonend te maken. Steun van de belastingadviseurs is er ook voor de invoering van een constitutioneel hof en de oprichting van een vaste Tweede Kamercommissie voor grondrechten en constitutionele toetsing.

De NOB is tevreden met de aandacht in het akkoord voor de concurrentiepositie van Nederland. “Een stabiel fiscaal klimaat met consistente regelgeving is cruciaal. Het streven naar een top vijf positie en het terugdraaien van recente lastenverzwaringen zijn positieve ontwikkelingen.” De beroepsvereniging ziet uit naar een verdere invulling van de maatregelen en blijft graag in gesprek met politiek en beleidsmakers als dat bijdraagt aan een toekomstbestendig belastingstelsel.

Bron: NOB