Lossen belastingambtenaren het personeelstekort bij accountants op?

Accountants zijn dun gezaaid, ook bij onze zuiderburen. De Vlaamse belastingadvocaat Philippe Renier ziet wel een oplossing: maak werk van een eenvoudiger belastingstelsel en laat fiscaal ambtenaren die daardoor overbodig worden omscholen tot accountant.

Renier noemt in het economische tijdschrift Trends het krimpende bestand van de ITAA, het beroepsinstituut van belastingadviseurs en accountants in België. Vorig jaar daalde het aantal geregistreerden met 348. ‘Opvallend is het afnemend aantal stagiairs.’ Dat ging met ruim 400 omlaag, terwijl de behoefte aan accountants groter wordt. ‘Het is zover gekomen dat veel ondernemers en start-ups geconfronteerd worden met een klantenstop en dus zonder accountant vallen.’ Vanwege de krapte zoeken veel kantoren hun toevlucht tot IT-tools, waaronder AI.

Duizenden ambtenaren buiten de boot

Aan de andere kant staat de overheid, waar het aantal ambtenaren blijft groeien, zo schetst Renier. ‘Ook de fiscus worstelt schijnbaar met de complexe fiscale wetgeving. De belastingdienst heeft steeds meer mensen en middelen nodig om zijn taken aan te kunnen.’ De advocaat vraagt zich af wat er mogelijk is als er eens werk wordt gemaakt van hervorming en vereenvoudiging van de fiscaliteit – ook in België een veelgehoorde wens. Dat levert namelijk een mooie kans op: ‘Een vereenvoudiging van de fiscaliteit kan leiden tot een overschot aan fiscale ambtenaren. Er hoeft dan minder te worden gecontroleerd. Enkele duizenden hoogopgeleide en gekwalificeerde ambtenaren dreigen daardoor uit de boot te vallen.’

Drie vliegen in een klap

En dat zijn mooie kandidaten om tot ITAA-accountants te ‘vervellen’, aldus Renier. ‘Die fiscale ambtenaren behoeven omzeggens geen of slechts een beperkte omscholing en zijn onmiddellijk inzetbaar. Het tekort aan ITAA-accountants is dan onmiddellijk opgelost. Met wat zachte dwang, in combinatie met slimme overgangsmaatregelen, zou dat wel eens dé oplossing kunnen zijn Op die manier slaat de regering drie vliegen in één klap: ze voert een broodnodige vereenvoudiging van de fiscaliteit door, ze bespaart op het ambtenarenapparaat om het opgelopen begrotingstekort onder controle te houden, én het tekort aan accountants is opgelost. Waar twijfelt men nog aan?’

Bron: Trends.be