Consultatie Wet overgang van onderneming in faillissement

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over de Wet overgang van onderneming in faillissement. Met het wetsvoorstel en bijbehorende ministeriële regeling wordt de positie van werknemers in faillissement volgens het ministerie verbeterd, met name in geval van een overgang van een onderneming (doorstart) in faillissement.

Wat verandert er?

Het wetsvoorstel regelt dat diegene die een onderneming opkoopt uit een failliete boedel, in beginsel verplicht wordt alle werknemers mee over te nemen. Alleen als bedrijfseconomische omstandigheden het noodzakelijk maken dat er arbeidsplaatsen verdwijnen, is het de koper toegestaan minder werknemers over te nemen. In dat geval wordt op een objectieve en transparante manier bepaald welke werknemers wel en niet in dienst komen bij de koper.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling rond het concurrentiebeding in geval van een faillissement en rond de medezeggenschap door de ondernemingsraad in faillissement.

Reageren kan tot en met 22 juli, de internetconsultatie is hier te vinden.