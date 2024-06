Douane verzuipt in webwinkelpakketjes: roep om betere EU-regels

De Nederlandse douane komt bijna om in de aangiften: het aantal is in vijf jaar verviervoudigd, vooral door online shoppen. Financiën pleit voor betere Europese regels.

De Nederlandse douane heeft afgelopen jaar voor het eerst meer dan een miljard douaneaangiften verwerkt, blijkt uit de jaarrapportage van de Douane. Dat zijn er ruim 200 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het aantal aangiften is de afgelopen vijf jaar verviervoudigd. Dat komt vooral doordat steeds meer goederen online worden gekocht en in toenemende mate ook buiten de EU. De stijging heeft zich ook in het eerste kwartaal van 2024 voortgezet.

Volgens staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) zijn andere regels nodig om te zorgen dat de douane de stijging aan blijft kunnen. ‘In korte tijd is het aantal aangiften dat de douane moet verwerken met honderden miljoenen gestegen. Dat kan risico’s op gaan leveren. We moeten ervoor zorgen dat iedere Nederlander die online bestelt, ervan uit kan gaan dat het speelgoed voor hun kinderen gifvrij is, dat elektrische producten niet brandgevaarlijk zijn en natuurlijk dat producten niet gewoon verboden zijn.’ De Douane controleert niet alleen dat de fiscale regels worden nageleefd, maar wordt ook gekeken naar de naleving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Een aangifte per product

De e-commerce heeft een enorm effect op het aantal te controleren aangiften: ‘Waar vroeger een Nederlandse verkoper een container met duizend producten uit Azië liet importeren en daar één keer douaneaangifte van deed, bestellen nu duizend Nederlanders één product uit Azië. Dat zorgt voor duizend individuele douaneaangiftes die de Douane allemaal apart moet verwerken.’

In EU-verband wordt gesproken over hervorming van de Europese douaneregels, maar daarmee worden volgens De Vries de problemen door online shoppen niet opgelost. In Nederland komt een derde van alle goederen de EU binnen. ‘We moeten veel steviger inzetten op de verantwoordelijkheid van importeurs, en het behapbaar maken van de groei van het aantal e-commerceaangiften voor de Douane. Daarom spelen we als Nederland een actieve rol in de EU om te komen tot betere regels.’

Richting anderhalf miljard webshop-aangiftes

De gemiddelde waarde van online bestelde pakketjes ligt tussen de 8 en 10 euro. Tot 1 juli 2021 was geen btw verschuldigd over zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Door het afschaffen van deze vrijstelling was de verwachting dat consumenten minder online zouden bestellen, omdat er ook over kleine bedragen btw moet worden betaald. Desondanks is het aantal douaneaangiftes voor e-commerce in 2023 verdubbeld naar een recordaantal van 718 miljoen. Voor 2024 wordt opnieuw een verdubbeling tot 1,4 miljard aangiftes verwacht.