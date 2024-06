Miljoenen misleidende melkfabriekdirecteur nog altijd zoek

De inmiddels 73-jarige Griek Ioannes K. was voor melkfabriek Lyempf uit Kampen in 2010 ‘de reddende engel’: hij zou het bedrijf uit de problemen leiden, niet in de laatste plaats door 12,5 miljoen euro in de noodlijdende melkfabriek te steken. Het bewijs was een brief aan accountant De Jong & Laan, waarin stond dat het bedrag via een scheepswerf was overgemaakt. In werkelijkheid bleek K. een contract met DSM voor het drogen van gisten te hebben verpand aan Deutsche Bank, die daar verdeeld over maandelijkse termijnen de gemelde 12,5 miljoen voor betaalde.

De Griek stak 6 miljoen euro in eigen zak en in 2011 ging de fabriek failliet. De curator ontdekte dat de melkfabriek vooral had gediend als geldschieter voor het opzetten van drie andere fabrieken in Griekenland. In 2019 werd hij tot twee jaar cel veroordeeld, al achtte de rechter faillissementsfraude niet bewezen, omdat de man niet kon weten dat de onttrekking tot een faillissement zou leiden. Van de rechter hoefde K. het geld niet terug te betalen omdat niet bewezen was dat hij voordeel had behaald.

Wel werd hij in 2014 al veroordeeld tot betaling van 15 miljoen euro om de boedeltekorten aan te vullen, een oordeel dat in hoger beroep is bevestigd. Maar de curator is sindsdien vruchteloos op zoek geweest naar K. en zijn miljoenen. In hoger beroep eist het OM in de strafzaak nu alsnog dat K. het weggesluisde geld moet terugbetalen.

