Herstelwerkzaamheden box 3 krijgen voorrang boven modernisering ICT-systemen Belastingdienst

Dat schrijft de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij, in de Kamerbrief over voortgang ICT Belastingdienst. Om de juiste keuzes te maken en in ieder geval de achterstand in het ICT-landschap in te halen, is de Belastingdienst eind 2022 overgestapt naar een Meerjarenportfolio (MJP). Van Rij schrijft in de Kamerbrief dat het belangrijk is dat de modernisering voorrang behoudt op nieuwe wet- en regelgeving, met name als het structuurwijzigingen betreft.

Voor de systemen voor de inkomensheffing, vennootschapsbelasting en loonheffingen wordt nu nog de verouderde software Cool:Gen gebruikt. Het doel is om de uitfasering van Cool:Gen voor het einde van 2026 te realiseren en daarmee de continuïteit van de ICT-systemen en de belastinginkomsten voor de toekomst te garanderen. De voortgang van de ICT-modernisering is onder meer afhankelijk van de factoren: 1. Aanvullende en nieuwe beleidswensen, 2. Onvoorzien werk voor hersteloperaties en 3. Beschikbaarheid van ICT-medewerkers en professioneel projectmanagement door de Belastingdienst.

Onvoorzien werk voor hersteloperaties box 3

Onvoorzien werk voor hersteloperaties is de afgelopen jaren onder meer voortgekomen uit rechterlijke uitspraken over box 3, zo schrijft Van Rij. Door het zogenaamde Kerstarrest van de Hoge Raad van 2021 is rechtsherstel en overbruggingswetgeving geïmplementeerd in de ICT-systemen. Van Rij schrijft daarover in de Kamerbrief het volgende: “Zoals ik heb aangegeven in mijn Kamerbrief van 15 april jl. krijgen de herstelwerkzaamheden voor box 3 noodzakelijkerwijs voorrang en zullen deze veelal ten koste gaan van de inzet op de uitfasering van Cool:Gen.”

De Belastingdienst brengt op dit moment de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 6 juni en 14 juni 2024 in kaart.

Lees hier de gehele Kamerbrief van Van Rij