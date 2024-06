Personalia | Greenpeace-activiste Faiza Oulahsen naar KPMG

Fauza Oulahsen gaat vanaf 1 september aan de slag bij KPMG. Als Associate Director gaat ze zich bij KPMG bezighouden met dezelfde thema ’s als bij Greenpeace: klimaat en duurzaamheid.

Oulahsen startte in 2011 bij Greenpeace Nederland als campagneleider Klimaat en Energie. Eind 2013 kwam ze twee maanden vast te zitten in een Russische cel na een actie tegen gasboringen van Gazprom.

Na jaren van actievoeren, kiest Oulahsen nu dus voor een andere rol: “(…) Ik ga voortaan helpen met het vergroenen van bedrijven. Ook dat is in mijn ogen cruciaal om verandering teweeg te brengen, en dat willen we, want de klimaatcrisis is hier en nu.”

Bron: Greenpeace