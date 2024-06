Zo bescherm je je kantoor tegen juridische risico’s met de Wwft

Als accountants- of administratiekantoor speel je een cruciale rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt diepgaande eisen aan jouw werkzaamheden. Maar hoe blijf je compliant in een snel veranderend regelgevingslandschap? Op 4 juli houdt Visionplanner samen met Fiscount een seminar over dit onderwerp, met Wwft-expert Jan Dekker als hoofdspreker. In deze blogpost duiken we alvast in de belangrijkste aandachtspunten voor jou.

De Wwft heeft als doel het Nederlandse financiële stelsel te beschermen tegen misbruik voor witwassen en terrorismefinanciering. Als accountants- of administratiekantoor ben je verplicht ongebruikelijke transacties te melden en klantenonderzoek uit te voeren. Naleving is niet alleen een wettelijke plicht voor jou, maar draagt ook bij aan de integriteit van je kantoor en het vertrouwen van je klanten.

Impact hebben op jouw werk

De Wwft is constant in beweging. Recente wijzigingen hebben onder meer betrekking op het melden van ongebruikelijke transacties en het vastleggen van UBO-informatie. Zo wordt de meldgrens voor contante transacties verlaagd naar €3.000 en moeten UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies worden geregistreerd.”

“De wijziging van de Wwft is per 14 mei 2024 niet langer controversieel”, zegt Jan Dekker. “De wet verbiedt contante betalingen voor goederen boven de 3.000 euro en breidt de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling uit voor de poortwachtersfunctie. Dit betekent dat de wet binnenkort naar de Eerste Kamer gaat en waarschijnlijk dit jaar nog wordt ingevoerd.”

Dit betekent dat je als kantoor nu meer verantwoordelijkheid hebt in het continu monitoren en herbeoordelen van klantinformatie.

Praktische stappen die jij kunt nemen voor Wwft-compliance

Hoe zorg je er in de praktijk voor dat jouw kantoor voldoet aan de Wwft? Jan Dekker, die op 4 juli spreekt op het seminar De Wwft in en rond het samenstelproces, benadrukt het belang van een gedegen risicobeleid en gedragslijnen.

“In de praktijk zie ik vaak misgaan dat kantoren geen Wwft-risicobeleid hebben”, zegt Jan. “Daar gaat het in principe al fout. Zorg ervoor dat jouw medewerkers getraind zijn in het herkennen van ongebruikelijke transacties en weten hoe ze klantenonderzoek moeten uitvoeren. Documenteer jouw beleid en procedures en evalueer deze regelmatig.”

Risicomanagement: de juiste klanten selecteren

Een belangrijk onderdeel van Wwft-compliance is risicomanagement. Dat betekent kritisch kijken naar jouw klantenbestand en beoordelen welke klanten een verhoogd risico met zich meebrengen. Soms kan het nodig zijn afscheid te nemen van klanten die niet passen bij jouw risicobereidheid. Door proactief te zijn in jouw cliëntacceptatiebeleid, voorkom je problemen achteraf. Jan Dekker: “Er is geen standaard risicoprofiel, maar het is belangrijk om te weten wat je klant doet, waar hij dat doet en met wie.”

Communicatie met klanten over de Wwft

Transparantie en duidelijke communicatie met je klanten over de Wwft-verplichtingen is essentieel. Jan Dekker adviseert: “Het is altijd heel goed om met je klanten te delen dat je in het kader van de Wwft een wettelijke plicht hebt als administratiekantoor om bepaalde zaken te onderzoeken. Dat kopietje van het paspoort of rijbewijs snapt men tegenwoordig wel. Maar er zit nog een hele wereld van klantenonderzoek en risicoprofilering achter. Dat is eigenlijk nog een beetje onverkend terrein.”

Meer weten? Kom naar het Wwft seminar op 4 juli

Wil je jouw kennis over de Wwft verder verdiepen en praktische handvatten krijgen voor compliance binnen jouw kantoor? Meld je dan aan voor het seminar De Wwft in en rond het samenstelproces, dat Visionplanner en Fiscount organiseren op 4 juli van 9.15 tot 12.15 uur bij Visionplanner in Veenendaal. Wwft-expert Jan Dekker deelt zijn inzichten en beantwoordt al jouw vragen. Een unieke kans om jouw nalevingsstrategie naar een hoger niveau te tillen. Kom je ook?

Schrijf je gratis in