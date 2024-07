Personalia | Vijf nieuwe partners in assurancepraktijk PwC

De assurancepraktijk van PwC heeft per 1 juli vijf nieuwe partners benoemd. In totaal zijn er bij PwC 16 partners benoemd.

Behalve de vijf genoemde partners in de assurancepraktijk gaat het om zes nieuwe partners in het bedrijfsonderdeel Consulting, Deals en Strategy en vijf nieuwe partners in de belastingadviespraktijk.

De vijf benoemingen in de assurance-tak zijn Hèdy Elwakiel (specialisatie financiële sector en met name (alternative) asset management en leasing), Corine Wagemakers (specialisatie internationale en beursgenoteerde technologiebedrijven), Bastiaan Evers (specialisatie bedrijven die actief zijn in ‘energy, utilities & resources’ en de toeleveranciers aan deze sector), Nils-Erik van Someren (publieke sector, gericht op (decentrale) overheden en instellingen in de gezondheidszorg) en Martijn van Zomeren (advisering rondom duurzame en digitale transformatie in verzekerings- en pensioensector).