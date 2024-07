Ingediende aangiften na 1 juli of opgaaf op papier neemt de Belastingdienst niet langer in behandeling. De Belastingdienst stuurt belastingplichtigen een brief waarin de dienst aangeeft alsnog digitaal aangifte te doen.

Aangifte en opgaaf voor dividenduitkeringen uit 2024 kan op 3 manieren: