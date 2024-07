ACM geeft groen licht voor Unia-constructie

Toezichthouder ACM geeft toestemming voor de plannen van AV-Top 50-spelers Verstegen en Schuiteman. De twee accountantskantoren gaan met hulp van investeringsmaatschappij Capital A samen met de Baarnse Meerwijk Allister Groep verder in de nieuwe coöperatie Unia.

Het voornemen werd dit voorjaar kenbaar gemaakt. De drie accountantskantoren krijgen 51% van de aandelen in handen, Capital A 49%. Die private equity-partij is de voormalige investeringsmaatschappij van ABN Amro.

De plannen waren nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft nu laten weten dat de Schuiteman Groep uitsluitende zeggenschap mag verkrijgen over de Meerwijk Allister Holding. Cascadas, een dochtermaatschappij van Capital A, mag vervolgens een indirect minderheidsbelang verkrijgen via de nieuw opgerichte vennootschap Unia Groep Holding over de Schuiteman Groep en Verstegen Groep.

Dat heeft de ACM op 9 juli 2024 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM is hier te vinden.