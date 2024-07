Geen vervolging Plasterk na aangifte van gerommel met jaarrekeningen

De bedrijven leggen zich toe op de ontwikkeling van kankervaccins. Advocaat Henri Sarolea had aangifte tegen voormalig kandidaat-premier Plasterk gedaan van strafbare feiten rond het opstellen en deponeren van jaarrekeningen van de bedrijven.

Plasterk zou zijn toenmalige farmaceutische bedrijf in 2022 ten onrechte hebben opgevoerd als micro-onderneming. Zo’n bedrijf mag niet meer dan 3,5 ton op de balans hebben staan, maar het bedrijf van Plasterk was toen al naar eigen opgave 4 miljoen euro waard, zegt Sarolea. Ook was hij te laat met het indienen van jaarverslagen en voerde hij bestuursleden op die nog niet waren aangetreden. Plasterk verkocht het bedrijf in 2022 aan farmaceut CureVac voor 32 miljoen euro.

Deponeren jaarrekeningen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekendgemaakt dat het vooralsnog geen aanknopingspunten ziet om een strafrechtelijk onderzoek in in te stellen. De aangifte wordt doorgestuurd naar de Belastingdienst voor nader onderzoek: “Het OM heeft de jaarrekeningen en aangifte bestudeerd. Het blijkt dat een aantal jaarrekeningen inderdaad te laat gedeponeerd is. Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het OM een geldboete kan opleggen of de zaak naar de rechter kan brengen. Ten behoeve van extra onderzoek, wordt de aangifte doorgestuurd naar het BEH.”

‘Geen overtuigend bewijs onjuiste jaarrekeningen’

Met betrekking tot mogelijke onjuiste informatie in de jaarrekeningen ziet het OM geen overtuigend bewijs: “Het gaat bijvoorbeeld om een vergeten handtekening en de fiscale aanduiding van een ‘micro’-onderneming, waar dit niet passend is. Het is daarbij de vraag of er sprake is geweest van opzet bij deze ogenschijnlijke vormfouten. Vooralsnog zijn er met betrekking tot deze onjuistheden onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook op dit vlak wordt de aangifte doorgestuurd naar de Belastingdienst, die mogelijk kan besluiten nader onderzoek te doen. De Belastingdienst kan de zaak alsnog aanmelden voor strafrechtelijk onderzoek.”