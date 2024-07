Handreiking Wijziging deelnemer fiscale eenheid

Als bij een fiscale eenheid omzetbelasting (FE OB) een wijziging plaatsvindt bij een van de deelnemers, moet je de inspecteur van de Belastingdienst daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een opheffing of fusie, een juridische splitsing, toevoegen van een nieuwe entiteit en de verkoop van aandelen. De wijziging zou kunnen betekenen dat de FE OB ophoudt te bestaan of doorgaat met een andere samenstelling.

Wijziging schriftelijk doorgeven

In de bijlage van de vaststelling van een FE OB staat dat een wijziging schriftelijk moet worden doorgegeven. Dit is ook in het belang van alle deelnemers aan de FE OB, want:

een uittredende (rechts)persoon uit een FE OB blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de FE OB, tot het moment van melding bij de inspecteur

de (rechts)personen in de FE OB blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de uitgetreden (rechts)persoon, tot het moment van melding aan de inspecteur

de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de omzetbelastingschulden die betrekking hebben op een tijdvak dat ligt vóór de melding aan de inspecteur. Hierbij houdt de inspecteur de datum aan waarop de melding binnenkomt

Zolang de wijziging niet schriftelijk wordt doorgegeven aan de inspecteur, blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan. Als de Belastingdienst zelf een wijziging vaststelt, wordt de dagtekening van de beschikking als datum aangehouden.

Bron: Belastingdienst