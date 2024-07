Grote onzekerheid over handhaving wet DBA

Zzp’ers en hun opdrachtgevers ervaren grote onzekerheid over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA), die bepaalt wanneer iemand een echte zzp’er is of eigenlijk een werknemer.

Dit blijkt uit een rondgang van de NOS. De wet DBA bestaat al acht jaar, maar de Belastingdienst handhaaft nauwelijks. Vanaf 1 januari 2025 verandert dit.

Onduidelijkheid

Werkgevers noemen het tegengaan van schijnzelfstandigheid positief, maar zijn het erover eens dat de aankomende handhaving veel onduidelijkheid met zich meebrengt. Of iemand als ondernemer werkt of als werknemer hangt af van factoren zoals zelfstandigheid in werktijden en -methoden, en het bestaan van een gezagsverhouding. Sinds de invoering in 2016 is de wet DBA niet aangepast, maar een extra wet om verduidelijking te bieden is gepland voor 2026.

Bezorgde werkgevers

Werkgevers zijn bang dat de flexibele schil van zzp’ers verdwijnt, wat volgens hen vaak nodig is om piekmomenten op te vangen. In de IT-branche maakt men zich minder zorgen dankzij modelovereenkomsten die schijnzelfstandigheid moeten voorkomen, al constateert de Belastingdienst dat deze afspraken niet altijd worden nageleefd.

Seizoensgebonden werk en zzp’ers

De handhaving van de zzp-wet zorgt voor grote onzekerheid onder zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers. Terwijl sommige sectoren manieren vinden om de wet te omzeilen, worstelen anderen met de onduidelijkheid en potentiële willekeurige handhaving. Veel zzp’ers vrezen hun zelfstandigheid te verliezen, terwijl werkgevers zoeken naar oplossingen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Voor sommige sectoren, zoals cultuur, is werk seizoensgebonden en moeilijk in loondienst te regelen. Veel zzp’ers willen niet in loondienst. Zij vinden de wet betuttelend en waarderen hun vrijheid. Freelancers merken dat werkgevers terughoudender worden om met zzp’ers samen te werken vanwege de onduidelijkheid rondom de wetgeving.

