Topman ABN AMRO Robert Swaak kondigt vertrek aan

De topman van de bank treedt in de eerste helft van volgend jaar terug, heeft ABN AMRO aangekondigd. De bank zegt niet waarom Swaak vertrekt. Er is ook nog geen opvolger gevonden.

Herbenoeming

Swaak is sinds april 2020 het hoofd van de bank en werd afgelopen april nog herbenoemd. “Toen ik vorig jaar gevraagd werd voor een tweede termijn als topman, hield ik rekening met de mogelijkheid dat ik voor het einde van de termijn op een geschikt moment ruimte zou maken voor een opvolger”, zegt Swaak daarover. “Nu de bank een nieuwe strategische periode ingaat, moet de raad van commissarissen tijdig de ruimte krijgen om deze te vinden”, zegt Swaak. “Met veel toewijding en plezier heb ik de afgelopen jaren leidinggegeven aan ABN AMRO. Vanzelfsprekend blijf ik mij de komende tijd – tot een opvolger is benoemd – volledig inzetten voor de bank, onze klanten, investeerders, mijn collega’s en andere stakeholders.”

Accountancy

Swaak werd ceo van ABN AMRO na een langdurige betrekking bij PwC, waar hij van 2008 tot 2013 voorzitter van de raad van bestuur was. Hij trad in 1988 bij het accountantskantoor in dienst na een studie bedrijfskunde in Rotterdam. In 1994 werd hij registeraccountant. Een terugkeer naar de accountancy lijkt niet voor de hand liggend. Swaak besloot zich uit te schrijven uit het register per 31 mei 2023.