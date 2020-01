‘Mensenmens’ Robert Swaak (PwC) nieuwe topman ABN AMRO

Na een zoektocht van zes maanden heeft ABN AMRO in oud PwC-bestuurder Robert Swaak (59) haar nieuwe ceo gevonden. Swaak treedt in april aan en volgt dan Kees van Dijkhuizen op.

25 jaar PwC

Swaak wordt voor vier jaar benoemd. De afgelopen 25 jaar werkte hij bij PwC, waar hij onder meer CFO, COO, CHRO en CEO was. Swaak studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Met de uitdagingen waar ABN AMRO voor staat is dit een goede stap voor mij,’ aldus Swaak. Een van zijn taken wordt de verdere implementatie van de verbeterprogramma’s Detecting Financial Crime (DFC).

Zware taak

Tegen de bank, die nog voor 56% in handen is van de staat, loopt een FIOD-onderzoek naar de vraag of ABN AMRO nalatig is geweest in het toezicht op witwassen. Beleggers vrezen dat de boete die waarschijnlijk volgt ten koste zal gaan van het dividend. Dat is het enige wat het aandeel momenteel nog aantrekkelijk maakt: in 2019 daalde de koers van ABN AMRO op de beurs met zo’n 25 procent waarmee de bank het slechts presterende aandeel op het Damrak was.

Toekomstbestendige bank

Maar Swaak krijgt meer op zijn bordje. Hij moet de in november aangenomen aangescherpte strategie uitvoeren. Die rust op drie pijlers: ‘support our clients’ transition to sustainability’, ‘reinvent the customer experience’ en ‘build a future-proof bank’. Voor dat laatste zal hij onder meer de slecht renderende zakenbank moeten herstructureren. Ook het binnen de perken houden van de kosten – al heel lang een zorgenkindje van de bank – zal veel van zijn aandacht vergen.

‘Peopleman’

Toen Swaak in 2008 de nieuwe bestuursvoorzitter werd van PwC, werd hij door collega’s getypeerd als ‘aardig, serieus en betrouwbaar’. Een ‘ontzettende peopleman’, zei oud-PwC-bestuurder Hans Gortemaker toen. ‘Robert heeft heel veel oog voor personeelsbeleid. Hij is uiterst betrouwbaar, spontaan en heeft gevoel voor humor.’ Een echt ‘mensenmens’, vond oud-collega Martijn Kamermans. ‘Dat is knap in de accountancy. Veel mensen zijn in de inhoud geïnteresseerd. Hij gaat voor mensen. Hij is een gangmaker, vriendelijk, en hard als dat nodig is.’

Bijna pianist

Dat Swaak in het accountantsvak rolde, was aanvankelijk geen uitgemaakte zaak. Hij speelde goed piano en kon naar het conservatorium. Hij besloot het niet te doen. ‘Om toppianist teworden – en dat wilde ik dan ook zijn – moet je tien, twaalf uur per dag achter de piano zitten.Voor mij gold: kan ik mezelf daartoe dwingen, jaren achtereen? Het antwoord was nee. Ik koos voor bedrijfseconomie,’ zei Swaak in 2012 in Elsevier. In datzelfde artikel uitte hij kritiek op toezichthouder AFM. ‘Ik ben altijd een voorstander geweest van toezicht op accountantscontroles,’ liet Swaak optekenen. ‘Maar als de AFM misstanden in onze sector constateert, doet ze dat altijd in heel algemene bewoordingen. Bij de ongeïnformeerde lezer beklijft vervolgens de indruk dat alle accountants fout zitten.’

foto: ABN AMRO