Ondernemers presenteren oplossingen om regeldruk te verminderen

Ondernemers in Nederland hebben concrete voorstellen gepresenteerd om de regeldruk te verminderen, een probleem dat al jaren als het grootste obstakel voor ondernemerschap wordt gezien. In de handreiking ‘Beter Geregeld’, overhandigd door MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof aan minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts, bieden ondernemers zelf oplossingen aan.

Volgens Vonhof nemen de kosten en verplichtingen rondom regelgeving explosief toe, waardoor ondernemers steeds meer tijd en geld kwijt zijn om aan de regels te voldoen. Hij pleit voor minder regels en meer vertrouwen in ondernemers, zodat zij de ruimte krijgen om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen.

De handreiking bevat voorbeelden van overmatige regeldruk, zoals de verplichte externe toetsing voor de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de beperkte keuze in laboratoria voor het testen van geïmporteerde groenten en fruit. Dit zorgt voor onnodige extra kosten voor Nederlandse ondernemers en zet hen op achterstand ten opzichte van hun Europese collega’s.

Om de regeldruk effectief aan te pakken, stellen de ondernemers meetbare reductiedoelstellingen voor, zoals een nullijn (one in, one out) voor nieuwe regels. Ook wordt aangedrongen op het opvolgen van adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en een striktere toetsing van nieuwe regelgeving.

De ondernemers hopen dat het nieuwe kabinet deze voorstellen serieus neemt en daadwerkelijk stappen onderneemt om de regeldruk te verminderen.