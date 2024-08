Publicatieverplichting voor ANBI’s wordt verder uitgebreid

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een internetconsultatie gehouden over de Fiscale Verzamelwet 2026. Dit houdt in dat partijen kunnen reageren op de, per 1 januari 2026, in te voeren wetten en wetswijzigingen. Eén van deze voornemens is uitbreiding van de publicatieverplichting voor ANBI’s.

Publicatieverplichting van ANBI’s

Een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is sinds 1 januari 2014 verplicht om de eigen gegevens te publiceren op het internet. Dit mag bijvoorbeeld op de eigen website, maar deze verplichting mag ook via een gemeenschappelijk website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie worden voldaan. Deze publicatieverplichting heeft als doel dat zowel belastingbetalers, als donateurs en begunstigden inzicht kunnen krijgen in het functioneren van een goed doel. Giften aan ANBI’s, die voldoen aan de voorwaarden, mogen in aftrek worden genomen op het inkomen voor de inkomstenbelasting of op de winst voor de vennootschapsbelasting, afhankelijk van welke partij de gift doet.

ANBI’s moeten bepaalde informatie verplicht publiceren. De gegevens die in ieder geval gepubliceerd moeten worden zijn onder meer de naam van de ANBI, met KvK-nummer. Bovendien moeten de contactgegevens, zoals bezoekadres en telefoonnummer van de desbetreffende ANBI openbaar bekend zijn. Daarnaast moeten de statuten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten gepubliceerd zijn. Tevens moet kenbaar zijn hoe, en uit wie, het bestuur van de desbetreffende ANBI is opgebouwd.

Belastingplan 2026

In het Belastingplan 2026 zal worden voorgesteld om de publicatieverplichting voor ANBI’s verder uit te breiden. Naast dat de ANBI’s de relevante gegevens namelijk op een relevantie website publiceren, dient de desbetreffende informatie voor het algemene publiek ook te vinden zijn op één centraal punt. Het doel is daarom om een portal te creëren, waarin de informatie van alle Nederlandse ANBI’s vindbaar is.

Naast deze portal-publicatieverplichting komt er een portal waar de ANBI-gegevens worden aangeleverd en vervolgens middels het portaal worden verwerkt. Deze toekomstige portal-ANBI Toezicht zal vallen onder de verantwoordelijk van de Belastingdienst. Deze portal vormt een afgescheiden omgeving, die niet voor het algemene publiek toegankelijk is. Met deze portal moet het toezicht op ANBI’s worden verbeterd en gedigitaliseerd. Met de portal zal namelijk worden bewerkstelligd dat de registratie, de communicatie en de verzameling van gegevens van ANBI’s zal worden gedigitaliseerd evenals gecentraliseerd.

Martijn van der Kroon is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.