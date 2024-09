Fiscus gaat ‘niet hysterisch’ controleren op schijnzelfstandigheid

Het kabinet zal zorgen voor ‘een zachte landing’. Dat heeft staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst) tegen de Tweede-Kamercommisie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd in een debat over het hervatten van de controles op schijnzelfstandigheid per 1 januari. Werkgevers hoeven niet bang te zijn dat de Belastingdienst meteen boetes gaat uitdelen. ‘De Belastingdienst zal niet op een hysterische manier gaan handhaven,’ zei Idsinga.

Deze week werd al bekend dat zzp’ers geen naheffing of boete krijgen bij schijnzelfstandigheid. Werkgevers betalen een ‘verzuimboete’ van 10 procent van de verschuldigde inkomstenbelasting, maar met een maximum van 5514 euro. Normaal is dat 50 procent zonder maximum. Ook geldt die naheffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 – normaal is dat vijf jaar. Idsinga beloofde de Kamercommissie dat belastinginspecteurs ‘zeer zeer terughoudend’ zullen zijn met boetes.

Aanwijzing

Dat kan onder meer door opdrachtgevers eerst een aanwijzing te geven voordat wordt overgegaan tot het geven van een boete en naheffing van belasting en premies. Dan moet wel duidelijk zijn dat een opdrachtgever bezig is geweest het aantal schijnzelfstandigen in zijn organisatie af te bouwen.

Om opdrachtgevers en zzp’ers te helpen, begint de Belastingdienst eind deze maand een voorlichtingscampagne. Eerder zijn ‘marktteams’ opgericht die opdrachtgevers, brancheorganisaties en belastingadviseurs inlichten over de wijze waarop de fiscus gaat handhaven. Dat was een antwoord van Idsinga op vragen van Kamerleden die de wet DBA onduidelijk vinden.

Wet DBA

In de aanloop naar het debat in de vaste kamercommissie hadden de regeringsfracties VVD en BBB zich erg kritisch getoond. Die kritiek werd donderdagmiddag herhaald. ‘De wet DBA is sinds 2016 niet veranderd en nog net zo onduidelijk als toen’, stelde Thierry Aartsen (VVD). Hij wees op de onrust bij opdrachtgevers en zzp’ers, maar ook op de verschillende visies over de wet DBA. Onder meer de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad en enkele gerechtelijke uitspraken geven een verwarrend beeld over wat er wel en niet mag, meende Aartsen.

Ongelijkheid

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de ongelijkheid tussen werknemers en verminderen en denkt dat het herinvoeren van de controles op schijnzelfstandigheid daarbij helpen. Zzp’ers betalen geen pensioen- of WW-premie en zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Toch kunnen ze een (gedeeltelijk) beroep doen op gemeenschapsvoorzieningen als ze werkloos raken of met pensioen gaan. Bovendien vindt Hijum dat werknemers meer bestaanszekerheid hebben dan zzp’ers.