BANVO breidt uit met Hoornwijck

De belangrijkste reden is volgens Hoornwijck-partner Perry Telle het waarborgen van de continuïteit van het kantoor in combinatie met het delen van kennis en ervaring van een landelijk netwerk, met het oog op de toekomst en voor opvolging binnen de organisatie. Hij vindt het van grote waarde dat het kantoor onder eigen identiteit actief blijft, met nog meer toegang tot specialistische kennis: ‘De samenwerking opent deuren naar innovatieve oplossingen en nieuwe mogelijkheden, zowel voor klanten als voor onze medewerkers.’

BANVO-directeur Mark Boelens vindt het belangrijk dat klanten ook de komende jaren kunnen blijven rekenen op de vertrouwde gezichten. ‘Door de aansluiting bij Banvo behoudt het kantoor ook de eigen vertrouwde identiteit. Het is voor veel klanten heel prettig om te weten dat ze de komende jaren op hen kunnen rekenen.’

Meer kans op arbeidsmarkt

Rick van der Meer, ook partner bij het Rijswijkse bedrijf, wijst op de uitdagende arbeidsmarkt. ‘Met alle tools en samenwerkingen in het BANVO-netwerk maken we meer kans om goede collega’s te werven.’ De stap helpt Hoornwijck Groep volgens hem om beter in te spelen op de uitdagingen in de arbeidsmarkt, verdere groei te realiseren en innovaties door te voeren.

Vennoten blijven aan

De dagelijkse leiding van Hoornwijck Groep blijft in handen van de huidige vennoten. Ook hebben alle vennoten aangegeven voor langere tijd aan te blijven als aandeelhouder. ‘De intentie is om tot aan onze pensioenleeftijd werkzaam te blijven voor Hoornwijck Groep’, zegt Ronald Bakker. Andere partners bij Hoornwijck zijn Jeroen Rimmelzwaan, John Persoon en Leo van den Nouweland.

Bij Hoornwijck zijn in totaal 33 mensen werkzaam. Naast administratie- en fiscale adviesdiensten biedt het bedrijf onder meer ook juridisch advies, een eigen verzekerings- en hypothekenservice onder de naam Assurantiefactory en ondersteuning bij het leasen van transportmiddelen en bedrijfsmiddelen.

Het BANVO-netwerk telt inmiddels 32 kantoren. In mei sloot Planee Group zich aan.