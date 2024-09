KPMG-rapport WNL mogelijk inzet van kort geding

Presentatrice Margreet Spijker heeft de raad van toezicht (rvt) van omroep WNL verzocht om inzage in het rapport van KPMG over de werkcultuur binnen de omroep.

Spijker werkte als presentatiecoach bij de omroep, maar beweert dat ze haar baan kwijtraakte nadat ze had meegewerkt aan het onderzoek van KPMG.

De voormalig WNL-medewerker zei maandag in de talkshow Renze op RTL 4 dat ze de rvt maandag per brief heeft verzocht om binnen zeven dagen een kopie van het rapport aan te leveren. Als de raad van toezicht daar geen gehoor aan geeft, dan zal er volgens Spijker een kort geding volgen. Ook wil ze de opdracht voor het onderzoek en de factuur inzien.

Terugkeer

Deze week werd bekend dat voormalig WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes ondanks kritiek van medewerkers terugkeert als bestuurder bij de omroep. Eerder was er met bezorgde medewerkers gesproken over de terugkeer van Huisjes, omdat hij begin dit jaar in opspraak was geraakt na meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van WNL.

De rvt stelde ruim een week geleden dat op basis van het onderzoek van KPMG Huisjes geen “juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag” valt te verwijten en als bestuurder terug kon komen bij de omroep. Het onderzoek van KPMG is niet openbaar gemaakt.