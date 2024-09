PwC waarschuwt bedrijven voor achterstand bij invoering duurzaamheidsregels

Dat schrijft het accountantskantoor in een brief gericht aan 300 tot 400 grote bedrijven waarvan het de financiële cijfers controleert. PwC-bestuurslid Joris van Meijel benadrukt in het FD dat sommige bedrijven nog onvoldoende inzicht hebben in de nieuwe regels en hun verplichtingen voor het komende jaar. Een formele brief, die ook nog eens openbaar wordt gemaakt, is volgens hem een stevig signaal.

Andere accountantskantoren, zoals KPMG, Deloitte en EY, delen de zorgen van PwC, maar kiezen ervoor om klanten via gesprekken te waarschuwen. Ze erkennen de grote uitdaging die bedrijven te wachten staat met de implementatie van de CSRD-regelgeving.

Toezichthouder AFM steunt de actieve rol van accountants bij het aandringen op tijdige naleving van de richtlijn. Bedrijven die niet op tijd voldoen, kunnen negatieve gevolgen ondervinden, zoals een beperkte accountantsverklaring. PwC benadrukt dat het vanuit zorgplicht handelt en bedrijven helpt zich voor te bereiden op de aankomende duurzaamheidsrapportage.

Bron: FD