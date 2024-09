Miljoenenclaim curator tegen oprichter Lodder & Co in de maak

Het ziet er niet al te best uit voor At Lodder, de oprichter en naamgever die zijn accountantsorganisatie Lodder & Co enkele jaren geleden aan onderling geruzie ten onder zag gaan. Curator mr. Carl Luttikhuis stelt Lodder aansprakelijk voor het gehele tekort van minimaal € 16,5 miljoen in het faillissement van een deel van het concern.

De crediteuren die zich tot nu toe meldden in dat faillissement hebben vorderingen van in totaal zo’n € 16,5 miljoen. Daarnaast heeft ook de fiscus nog een vordering van onbekende hoogte ingediend. De baten zijn tot nu toe minimaal, dus Lodder kan een gigantische claim verwachten. Temeer omdat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder deze maand juist vorderingen van Lodder zelf ter waarde van ongeveer € 13,7 miljoen afwees, bij gebrek aan onderbouwing.

door Misha Hofland

Lodder & Co

Het in 2003 opgerichte Lodder & Co had op het hoogtepunt in 2013 11 vestigingen, 18 partners, 250 man personeel en een omzet van €21,5 miljoen. Het accountantskantoor wilde graag doorgroeien tot een landelijke accountantsorganisatie, maar van die ambitie kwam uiteindelijk niets terecht. Lodder & Co ging ten onder aan onderling geruzie, waarbij oprichter At Lodder de hoofdrol speelde. De maten voerden jarenlang onderling een enorme hoeveelheid gerechtelijke procedures, voornamelijk over geldkwesties. Het FD besteedde in 2017 in een uitgebreid artikel aandacht aan de vermeende angstcultuur bij Lodder & Co en de ondergang van het accountantskantoor. Van de elf vestigingen van Lodder & Co gingen er uiteindelijk drie failliet. Twee vestigingen gingen verder als New Vision Group, een werd verkocht en drie sloten zich aan bij ETL. SKM uit Rotterdam stapte in 2010 uit de maatschap en Avant uit Oudewater beëindigde in 2015 de samenwerking.

Afwikkeling faillissement

At Lodder is inmiddels zelf uitgeschreven als accountant en woont in Thailand. Curator Luttikhuis is nog altijd druk met het faillissement van Vrijheid Apeldoorn BV. Met die vennootschap was At Lodder samen met zijn zoon een van de maten in de maatschap Lodder & Co. Vorig jaar meldde de curator al dat hij sterke aanwijzingen heeft dat de oprichter heeft gefraudeerd. Inmiddels heeft hij daar ook aangifte van gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD in Zwolle, meldt hij in een nieuw faillissementsverslag. Lodder zou met behulp van vervalste stukken, waaronder pandaktes, hebben geprobeerd zich een positie te verwerven als crediteur en pandhouder.

Hof wijst vorderingen Lodder af

Met zijn persoonlijke BV Hassel Holding was Lodder bestuurder van Vrijheid Apeldoorn. Via een zogeheten renvooiprocedure procedeerde de oprichter van het Lodder-concern de afgelopen tijd onder andere tegen mr. Luttikhuis in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Vrijheid Apeldoorn. Op die manier probeerde hij zijn vorderingen in het faillissement te onderbouwen, maar de rechtbank Overijssel ging daar eerder niet in mee.

In hoger beroep beliep de totale vordering van Lodder € 13.691.630, berekende het hof. Hassel Holding beriep zich daarbij op een rekening-courantverhouding met Vrijheid Apeldoorn en op vorderingsrechten van derden op Vrijheid Apeldoorn die Hassel Holding zou hebben overgenomen. Maar de curator voerde aan dat niet Hassel Holding een vordering heeft op Vrijheid Apeldoorn uit hoofde van de rekening-courantverhouding, maar andersom. Ook zou onvoldoende zijn onderbouwd dat de genoemde derden vorderingsrechten hadden, laat staan dat Hassel Holding deze heeft overgenomen. Luttikhuis wees er daarbij op dat At Lodder de volledige boekhouding en de overgelegde stukken ter onderbouwing van zijn vordering heeft opgesteld en dat daar de nodige vraagtekens bij zijn te plaatsen.

ETL-deal

Bij het hof draaide het onder andere om de koopsom van een kleine € 5 miljoen die ETL in 2015 aanvankelijk zou betalen voor de overname van aandelen en activa. Die deal ging echter niet door, blijkt nu uit het vonnis van het hof, omdat ETL de overeenkomst met Vrijheid Apeldoorn buitengerechtelijk ontbond. Volgens Lodder was dat het gevolg van onrechtmatig handelen jegens Vrijheid Apeldoorn door diverse maten en ETL. Daarom voert hij een procedure bij de rechtbank Gelderland over een schadevergoeding.

Het hof oordeelt dat er door het niet doorgaan van de oorspronkelijke ETL-deal geen vordering is ontstaan van Lodders Hassel Holding op Vrijheid Apeldoorn. “De stelling van Hassel Holding dat de ETL-transactie uiteindelijk wel heeft plaatsgevonden, brengt daarin geen verandering.” De andere maten verkochten uiteindelijk buiten Vrijheid Apeldoorn om activa aan ETL. “Volgens Hassel Holding hebben de bedoelde maten en ETL daarmee onrechtmatig gehandeld jegens Vrijheid Apeldoorn en zijn zij daarom schadeplichtig. Wat daar echter ook van zij, dit leidt niet tot de gestelde vordering van Hassel Holding op Vrijheid Apeldoorn. Uiteindelijk heeft een andere transactie plaatsgevonden dan de verkoop door Vrijheid Apeldoorn aan ETL.”

Opmerkelijke tournure

Wat verder opvalt in het vonnis van het hof is dat een stellingname van Lodders Hassel Holding in hoger beroep volgens het hof “op gespannen voet staat met de aktes die zij in eerste aanleg heeft overgelegd.” Daarbij gaat het om de onderbouwing van een vordering die betrekking heeft op een lening van (in hoger beroep) zo’n €1,6 miljoen. De uitleg van Lodder tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep was volgens het hof “dat hij deze stukken destijds heeft opgesteld omdat hij dacht dat dit nodig was, wat nu toch niet het geval blijkt te zijn. Zeker gezien deze tournure neemt het hof alleen genoegen met een sluitende onderbouwing van de huidige stellingen van Hassel Holding. Wat Hassel Holding in hoger beroep heeft aangevoerd, voldoet daar niet aan.”

Het hoger beroep van Lodder slaagt daarmee niet, al zijn vorderingen worden afgewezen. Of de miljoenenclaim van curator Luttikhuis aan het adres van Lodder wel slaagt moet nog blijken. De komende tijd werkt hij aan vervolgstappen, schrijft Luttikhuis in zijn laatste verslag.

At Lodder heeft niet gereageerd op een verzoek om een reactie.