NOB mist visie in belastingplan

De beroepsorganisatie legt de plannen langs de lat ‘werken moet lonen’, het motto dat het kabinet heeft meegegeven. Of werkende middeninkomens echt een lastenverlichting kunnen verwachten, is ook voor de NOB nog niet duidelijk. ‘Doordat veel maatregelen op elkaar inwerken is het lastig in te schatten of dit wordt gerealiseerd.’

Visie komt niet uit de verf

De NOB heeft begrip voor het terugdraaien van maatregelen om Nederland in internationaal verband een meer concurrerende positie te bezorgen. ‘De huidige belastingmix vraagt om herbezinning. Nederland vergrijst snel en kent ook een hoge afhankelijkheid van belastingen op arbeid. Daarnaast maakt het grote aandeel van belastingen op arbeid en winst, de belastingmix vanuit een economisch perspectief meer verstorend dan nodig is.’

Een groter aandeel van economisch minder verstorende verbruiks-, transactie- en groene belastingen kan de belastingmix houdbaar maken, aldus de NOB. Maar: ‘De visie op de transformatie van het huidige belastingstelsel naar een robuust toekomstbestendig stelsel komt niet uit de verf in de gepresenteerde wetsvoorstellen.’

Het nieuwe kabinet zet in op wetgeving die begrijpelijk en uitvoerbaar is en in de praktijk werkt zoals de bedoeling is. ‘De NOB vind het positief dat in de toelichting op de wetsvoorstellen bij de verschillende maatregelen wordt ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan.’

Renteaftrekbeperking

Bedenkingen heeft de orde bij de antifragmentatiemaatregel generieke renteaftrekbeperking, bedoeld om opknippen van vastgoedvennootschappen tegen te gaan. Het feit dat de maatregel zich alleen richt op vennootschappen die vastgoed verhuren, past daar volgens de NOB niet bij. ‘Verder constateert de NOB dat de voorgestelde maatregel een veelvoud aan situaties raakt die niets met opknippen te maken hebben. De NOB twijfelt aan de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregel en ziet een groot aantal technische vragen waar geen antwoord op is op basis van de tekst van de wet en de Memorie van Toelichting.’ De orde stelt een vergelijkend onderzoek voor om te kijken hoe andere EU-lidstaten ermee omgaan.

Vrees voor heffingslek

Verder vindt de NOB dat de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen niet goed is onderbouwd en de kwaliteit van wetgeving niet verbetert. Met name bij de kwalificatie van commanditaire vennootschappen als fiscaal transparante fondsen voor gemene rekening (fgr) voorzien de belastingadviseurs problemen: ‘Een besloten cv die als fgr kwalificeert zou met ingang van 1 januari 2025 de fiscale transparantie verliezen, wat grote gevolgen zou hebben voor pensioenfondsen (verschil tussen belast of onbelast) en box 3-beleggers (dubbele belasting door cumulatie van Vpb en box 3). Voor het kwalificeren van een cv als een belastingplichtig fgr is een van de criteria dat de activiteiten van de cv als belegging in fiscale zin kwalificeren. De NOB is van mening dat dit een ongeschikt criterium is voor het vaststellen van de subjectieve belastingplicht. Dit criterium brengt veel rechtsonzekerheid met zich mee voor zowel belastingplichtige als de belastingdienst en mogelijk zelfs een heffingslek.’

Het afschaffen van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting draagt wat de NOB betreft negatief bij aan de vereenvoudiging en ook de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel. ‘De NOB verwacht bij het geheel afschaffen van de giftenatrek dat het aantal discussies hierover zal toenemen.’

Belasting op leidingwater

Daarnaast wenst de NOB nog verdere toelichting op onder meer het wetsvoorstel Aanpassing minimumbelasting 2024. De orde vindt tot slot dat er ten onrechte geen aandacht is besteed aan een eerder verricht onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de belasting op leidingwater (bol). ‘De NOB vraagt zich af, ook gegeven het voornemen tot verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingen en het belasten van milieuvervuilend gedrag, in hoeverre er vervolgacties te verwachten zijn naar aanleiding van dit rapport, mede gezien de verwachte budgettaire en milieuopbrengsten van een afschaffing van het heffingsplafond van de bol.’