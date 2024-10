Gebruikelijk loon in 2024 en meest vergelijkbare dienstbetrekking

De gebruikelijkloonregeling geldt voor een persoon die werkt voor een vennootschap of een coöperatie waarin hij of zijn fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij verricht. De gebruikelijkloonregeling bepaalt hoe hoog het loon van de ab-houder minimaal moet zijn.

Hoe bepaal je het gebruikelijk loon en in welke gevallen mag je het gebruikelijk loon lager vaststellen dan € 56.000?

Vraag en antwoord

Lucia is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een architectenbureau. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 130.000. Je maakt aannemelijk dat een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van Lucia. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 100.000.

Lucia wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2024?

€ 130.000 € 100.000 € 75.000 € 56.000

Het 2e antwoord is juist: € 100.000.

Gebruikelijk loon vaststellen

Het gebruikelijk loon voor 2024 stel je vast op het hoogste bedrag van de volgende drie bedragen:

100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap; de wettelijke ondergrens van € 56.000.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

In de volgende gevallen mag je het loon op een lager bedrag vaststellen:

Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 56.000. Je stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer. Je stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In de situatie van Lucia geldt het volgende:

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 100.000.

Het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap is € 130.000.

Het minimale gebruikelijk loon is € 56.000.

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meestverdienende werknemer. Je kunt dit aannemelijk maken. Je mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijk loon van Lucia is € 100.000.

Bron: Forum Salaris