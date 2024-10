Automatiseren van processen in de accountancy doe je zo

In dit blog laten we zien welke centrale rol de datahub van Silverfin kan spelen bij de digitalisering van jouw accountantskantoor. Je leest hoe we datastromen verminderen, processen stroomlijnen en de efficiëntie van je kantoor verhogen. Belangrijke voordelen, waar ook de klant van profiteert.

Data uit verschillende bronnen

De informatie waar een accountant dagelijks mee moet werken is vaak verspreid over verschillende bronnen. Zo staat er veel belangrijke klantinformatie in bijvoorbeeld CRM-pakketten en boekhoudsoftware. Informatie wordt daarnaast vaak lokaal opgeslagen of op papier verwerkt. Bovendien wordt het applicatielandschap binnen kantoren diverser met best-of-breed-oplossingen als Hix en PKI Signing. Efficiënt rapporteren wordt daarmee best een uitdaging. Data uit verschillende pakketten moet namelijk worden gekoppeld of handmatig worden overgezet. Deze werkwijze kost heel veel tijd en vergroot de kans op fouten.

Een betrouwbare databron

Silverfin biedt een betrouwbare informatiebron in de cloud voor alle klantgegevens van je kantoor. De datahub synchroniseert moeiteloos met de kantoorsoftware waar accountants mee werken. Alle informatie wordt realtime verwerkt, ongeacht het bestandstype of de achterliggende softwarepakketten. Het platform werkt namelijk naadloos samen met tools als Exact Online, Nmbrs, Yuki, Hix en PinkWeb.

De slimme AI-mapping tool van Silverfin standaardiseert alle klantgegevens van boekhoudkundige en financiële systemen op basis van het RGS Rekeningschema. Alle gegevens zijn op één plek opgeslagen en dynamisch voor alle werkprocessen beschikbaar. Zo werkt iedere medewerker overal en altijd op dezelfde manier én met de juiste gegevens. Als kantoor heb je de mogelijkheid om de gedefinieerde templates te gebruiken. Maar je kunt deze templates ook inrichten aan de wensen en eisen van je kantoor.

In control en meer toegevoegde waarde

Met de datahub en de templates kun je periodieke werkzaamheden en het opstellen van de jaarrekening automatiseren. Van de voorbereiding tot en met de uitvoering; de financiële werkzaamheden worden automatisch opgesteld. De efficiëntie van je kantoor neemt toe en zorgt dat je meer tijd overhoudt voor dienstverlening met een hogere toegevoegde waarde.

De datahub van Silverfin is de enige informatiebron in het kantoor en dat maakt werkprocessen een stuk eenvoudiger. Medewerkers kunnen in het platform dossiers aanmaken, vragenlijsten opstellen, notities maken en taken verdelen. Tijdens het werk is de voortgang van projecten te monitoren en zien medewerkers wat de actuele status is van een dossier en welke werkzaamheden er nog openstaan. Het platform creëert daarmee een datawarehouse die medewerkers overal en altijd laat samenwerken. Bovendien geeft de tool realtime inzicht in het controlespoor en de versiehistorie. De datahub van Silverfin zorgt dat accountantskantoren weer in control zijn over hun data.

Kantoor, accountant en klant profiteren

Met de datahub wordt informatie centraal opgeslagen in de cloud, is overal bereikbaar en altijd up-to-date. Dat heeft als voordeel dat het kantoor klanten op het juiste moment van relevante data kan voorzien met behulp van op maat gemaakte rapportages. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld continuïteitsproblemen veel eerder te bespreken. De accountant hoeft dan niet te wachten totdat de jaarcijfers gereed zijn. Zo weet de klant nog beter hoe zijn onderneming presteert en waar kansen en bedreigingen liggen. Bovendien bieden de extra adviesmomenten het kantoor de mogelijkheid om klantrelaties uit te bouwen en extra omzet te genereren.

Niet alleen de klant en het accountantskantoor plukken de vruchten van Silverfin, ook het werk van de accountant wordt sneller, makkelijker en leuker. Eindeloze e-mailconversaties behoren tot het verleden. Medewerkers hoeven niet meer te schakelen tussen verschillende bestanden en applicaties en alle communicatie tussen accountant en klant verloopt in één omgeving.

De voordelen van Silverfin op een rijtje

De datahub is te koppelen met bekende accountancysoftware en zorgt dat alle informatie centraal wordt opgeslagen. Zo zorgt Silverfin dat:

De efficiëntie, de competitiviteit en de rentabiliteit van compliance- en rapporteringsdiensten van je kantoor worden vergoot

Je kantoor nieuwe adviesdiensten kan ontwikkelen en aanbieden

Het werk wordt gestandaardiseerd en eenvoudiger wordt

De klant meer toegevoegde waarde krijgt

Medewerkers en klanten makkelijker kunnen samenwerken

Hulp nodig bij de digitale transformatie?

Wilt je weten hoe Silverfin jouw kantoor kan helpen met de digitale transformatie? Vraag een demo aan en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op.