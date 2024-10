Omzet NOAB- en Fiscount-leden groeit met 12,5%

Dat blijkt uit de veertiende editie van de Benchmark Kantoorcijfers, die werd uitgevoerd onder 459 kantoren aangesloten bij Fiscount en/of NOAB. Het aantal medewerkers is in 2023 met 6% gegroeid. “Tegelijkertijd zetten kantoren volop in op technologische innovatie, met name op het gebied van ICT en automatisering”, aldus beide organisaties.

Aantal vacatures gedaald, minder externen

Het gemiddelde kantoor telt 6,9 fte. De personeelskosten maken 38,3% uit van de brutomarge, een stijging van 12,5%. De ICT-kosten stegen met 16,1% en vertegenwoordigen nu 8,3% van de totale kosten. Gemiddeld staat 0,8 fte aan vacatures open, oftewel 11,9% van het personeelsbestand. Vorig jaar lag het aandeel vacatures nog 22,6% hoger. “Vooral administratief en accountancypersoneel blijft schaars, met een gemiddelde vacaturelooptijd van 7,8 maanden.” Er is een vacaturebehoefte van 377 FTE in totaal, waarvan 44% op accountancygebied. Vacatures staan gemiddeld 5,7 maanden open. Van de medewerkers is 6,3% ingehuurd, een daling van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Resultaat en kosten gestegen

Het resultaat vóór managementbeloning komt uit op € 275.000. Na aftrek van die beloning blijft nog € 108.000 over, een stijging van 10,5% vergeleken met 2022. De totale kosten zijn in 2023 met 12,3% gestegen naar € 690.000 Aan ICT-kosten besteedt het gemiddelde kantoor € 55.000, wat neerkomt op 6,8% van de omzet, terwijl de personeelskosten oplopen tot € 310.000, wat 38,3% van de omzet vertegenwoordigt. Medewerkers waren in 2023 voor 78,5% declarabel, vergelijkbaar met 2022.

Productiviteit niet hoger bij vaste prijzen

Het gemiddelde kantoor realiseerde in 2023 een omzet van € 809.000. De productiviteit nam toe: de omzet per fte steeg naar € 111.900, een plus van 7,7%. Die is grotendeels te verklaren door een tariefverhoging van gemiddeld 6,8%. De kantoren halen 53% van de omzet uit uurtarieven, terwijl 45% wordt gegenereerd via vaste prijzen, abonnementen of producten. Volgens de benchmark betekenen vaste prijzen niet meer efficiëntie. “Sterker nog, kantoren met een groter aandeel omzet uit vaste prijzen laten soms zelfs een lagere netto-omzet per medewerker zien, wat suggereert dat de verwachte efficiëntiewinst nog niet volledig wordt gerealiseerd.”

Kleinste kantoren net zo productief als grootste

Over het algemeen kennen grotere kantoren een hogere productiviteit. Maar: “opvallend genoeg presteren kleinere kantoren, met maximaal 2 fte, bijna net zo goed op dit vlak als kantoren met meer dan 16 fte.” Een hogere productiviteit betekent ook een beter resultaat: hantoren met een omzet per medewerker van minder dan € 50.000 behalen het laagste resultaat vóór managementbeloning per medewerker (€ 11.000). Ligt de productiviteit op meer dan € 100.000, dan is het resultaat vóór managementbeloning € 44.000 per medewerker.

Inhaalslag in innovatie

Andere bevindingen zijn dat 61% van de kantoren de ICT-capaciteiten verder wil ontwikkelen in de komende jaren. Vooral de grotere kantoren zetten steeds meer in op zaken als cloudoplossingen. “Sommige kleinere kantoren bijven nog terughoudend met het omarmen van deze innovaties.” Volgens de benchmark maken kantoren die vorig jaar nog achterliepen met innovaties nu een inhaalslag: “Zo worden in rap tempo bankkoppelingen via PSD2 uitgerold, evenals het delen van salarismutaties via een portaal. Automatisch boeken via scannen en herkennen en boekhouden in de cloud zijn al wijdverspreid. De kantoren die daarin een groei in innovatie boeken, laten direct een stevige stap zien qua implementatie.”

Bijna een kwart van de kantoren laat een groei zien in het gebruik van elektronische handtekeningen. “En ook inzicht in de eigen performance krijgt bij een kwart van de kantoren duidelijk aandacht. Ondanks dat een elektronisch werkprogramma nog lang geen algemeen goed is, is dit een innovatie waar de minste aandacht aan wordt gegeven. Slechts 14% van de kantoren laat hier een groei in de uitrol zien.”

83% van de kantoren verwacht de komende vijf jaar te groeien of minimaal gelijk te blijven in omvang. Een groeiend aantal kantoren stelt over te stappen op abonnementen of vaste prijzen.