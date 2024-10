Rapportageverplichting crypto-aanbieders moet belastingontduiking gaan voorkomen

Het Ministerie van Financiën heeft de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva in consultatie gebracht, waarmee aanbieders van cryptodiensten per 1 januari 2026 verplicht worden om de gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst.

Bestrijding belastingontwijking- en ontduiking

Met deze wet wordt de Europese DAC8-richtlijn van 17 oktober 2023 (Richtlijn (EU) 2023/2226) in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Deze richtlijn is de zevende wijziging van de DAC-richtlijn en dient op 1 januari 2026 in werking te treden. Het doel van de Europese DAC8-richtlijn is om meer transparantie te creëren als het gaat om bezit van crypto-activa, waardoor belastingontwijking- en ontduiking beter kan worden bestreden. DAC8 voorziet hiernaast nog in een aantal andere wijzigingen van de DAC-richtlijn.

Gegevensuitwisseling

Per 1 januari 2026 worden aanbieders van cryptodiensten in de EU verplicht om jaarlijks bepaalde gegevens over hun gebruikers te verzamelen, te controleren en te delen met de belastingdienst van de lidstaat waar zij voor toepassing van DAC8 zijn geregistreerd. De belastingdienst wisselt de gerapporteerde gegevens met betrekking tot inwoners van andere EU-lidstaten uit met die andere EU-lidstaten. Omdat Nederland het Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) van de OESO implementeert zullen op grond van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB) en de multilaterale bevoegde autoriteiten overeenkomst voor het CARF (de CARF MCAA) ook gegevens worden uitgewisseld met niet-Unierechtsgebieden die het CARF ook implementeren. Daarom wordt in de wet ook een rapportageplicht opgenomen voor de gegevens die met niet-Unierechtsgebieden uitgewisseld moeten worden.

Voor bezitters van crypto-activa verandert er met dit wetsvoorstel niets. Zij dienen al aangifte te doen over het saldo van hun cryptobezittingen. Staatssecretaris Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst): “Met dit wetsvoorstel zetten we een belangrijke stap in de belastingheffing over crypto’s. In de toekomst kunnen EU-lidstaten dankzij de uitwisseling van gegevens beter samenwerken en worden transacties met crypto’s inzichtelijk voor belastingdiensten. Hierdoor wordt belastingontwijking- en ontduiking tegengegaan en lopen Europese overheden geen belastinginkomsten meer mis”.

De internetconsultatie loopt tot en met donderdag 21 november en is hier te vinden. Doel is het wetsvoorstel begin tweede kwartaal 2025 in te dienen bij de Tweede Kamer.