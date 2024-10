Ziekte tijdens proeftijd: wat mag je klant verwachten?

De proeftijd is een belangrijke periode om te ontdekken of werkgever en medewerker bij elkaar passen. Tijdens de proeftijd gelden er minder strenge regels voor ontslag. Maar wat als een medewerker tijdens deze periode ziek wordt? Verzuimspecialist Sazas legt uit wat een werkgever moet weten over ziekte tijdens de proeftijd.

Ziekte en ontslag in de proeftijd

Normaal gesproken mag een werkgever een zieke medewerker niet zomaar ontslaan. Tijdens de proeftijd is dit anders: de werkgever mag dan besluiten niet verder te gaan met een medewerker die ziek wordt. Toch zijn er situaties waarin ontslag tijdens ziekte in de proeftijd niet toegestaan is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

De wettelijke regels rondom de proeftijd niet zijn nageleefd;

De basisregels van goed werkgeverschap zijn geschonden;

Ziekte de reden is voor het ontslag.

Hieronder leggen we deze uitzonderingen verder uit.

Geldige proeftijd: de regels voor jouw klant

Een proeftijd moet aan de wettelijke eisen voldoen om geldig te zijn. De belangrijkste regels waar je klant op moet letten zijn:

Bij een contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd zijn;

Bij een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar mag de proeftijd maximaal 1 maand duren (tenzij anders afgesproken in de cao);

Bij een contract voor onbepaalde tijd of langer dan 2 jaar mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren;

Een proeftijd is alleen toegestaan in het eerste contract tussen de werkgever en medewerker.

Goed werkgeverschap tijdens de proeftijd

Als de werkgever zich niet aan de regels van goed werkgeverschap houdt, kan de rechter ontslag tijdens ziekte in de proeftijd als onterecht beschouwen. De 6 basisregels van goed werkgeverschap zijn:

Het zorgvuldigheidsbeginsel: ga zorgvuldig om met elke medewerker. Bij grote beslissingen, zoals ontslag, moet de situatie onderzocht worden en moeten bezwaren van de medewerker worden gehoord; Geen machtsmisbruik: de werkgever mag zijn positie niet misbruiken; Beslissingen motiveren: grote beslissingen moeten goed worden uitgelegd, zodat de medewerker zich kan verdedigen; Het vertrouwensbeginsel: medewerkers moeten op de werkgever kunnen vertrouwen. Beloftes moeten worden nagekomen; Gelijke behandeling: alle medewerkers moeten gelijk worden behandeld om discriminatie te voorkomen; Goede verzekering: werkgevers moeten zorgen dat hun medewerkers goed verzekerd zijn, bijvoorbeeld met een ongevallenverzekering of een WGA-hiaatverzekering.

Ziekte mag niet de reden zijn voor ontslag

Een werkgever mag een zieke medewerker tijdens de proeftijd ontslaan, mits de proeftijd geldig is en de werkgever zich houdt aan goed werkgeverschap. Maar let op: de ziekte zelf mag nooit de reden voor ontslag zijn. Dit geldt als discriminatie. Als de medewerker kan aantonen dat het ontslag direct gerelateerd is aan de ziekte, kan de rechter besluiten dat het ontslag niet rechtsgeldig is.

Als jouw klant een medewerker wil ontslaan tijdens de proeftijd, moeten er andere geldige redenen zijn. Zoals slecht functioneren of een reorganisatie. Daarnaast mag de proeftijd niet worden verlengd, ook niet als de medewerker ziek wordt.

Breng jouw klant op de hoogte van deze belangrijke regels rondom ziekte tijdens de proeftijd. Zo weet de werkgever waar hij of zij aan toe is.

Samen verzuim voorkomen en verminderen

Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

