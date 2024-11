Psychisch verzuim kost werkgevers bijna 4,5 miljard

Per werknemer is een bedrijf gemiddeld € 14.000 aan verzuimkosten kwijt, heeft Oval door TNO laten onderzoeken. De organisatie houdt deze week de Week van de Werkstress. “Het grootste deel van de verzuimkosten wegens mentale belasting wordt door werkgevers betaald vanwege te hoge werkdruk. Sociale onveiligheid op het werk staat hier op de tweede plaats en is goed voor een zesde van deze kosten”, somt Oval verder op. Directeur Karin Hoogteijling vindt het alarmerend. “Een gebrek aan sociale veiligheid op de werkvloer zorgt niet alleen voor hoge kosten, maar vertaalt zich ook in werkstress en een lagere productiviteit bij werknemers. Daarmee is een onveilige werkcultuur deels bepalend voor de kwaliteit van het werk. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt loont het om te investeren in een veilige werkomgeving. Het betaalt zich dubbel en dwars terug.”

Conflicten en grensoverschrijdend gedrag

Uit het onderzoek blijkt dat een op de vier werknemers op het werk een conflict heeft met collega’s, leidinggevende of werkgever. 17% heeft te maken gehad met enige vorm van ongewenst gedrag op het werk (intimidatie, pesten, ongewenste seksuele aandacht of lichamelijk geweld). “Opvallend is dat de gemiddelde verzuimkosten per werknemer voor ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag met € 18.500 per werknemer fors hoger uitvallen dan gemiddeld.”

Stijging verzuimdagen door werkstress

Het aantal werknemers dat burn-outklachten ervaart is afgelopen jaar gelijk gebleven, maar het aantal verzuimdagen is gestegen. In 2022 verzuimden werknemers 11 miljoen dagen door werkstress en afgelopen jaar was dat 13.8 miljoen dagen. Volgens Oval werden 2,4 miljoen dagen verzuimd als gevolg van sociale onveiligheid. In die situaties ervaren werknemers veel steun van collega’s. 70% geeft aan lastige kwesties naar voren te kunnen brengen en acht op de tien geeft aan gemakkelijk om hulp te kunnen vragen.

Het CBS meldt maandag dat ongewenst gedrag op de werkvloer het vaakst voorkomt bij personeel in de zorg (30%) en de horeca (20%). Het speelt vaker bij vrouwen (ruim 20%) dan bij mannen (13%).