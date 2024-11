Accountant blijft strijden tegen Greenpeace, nieuwe uitspraak “volkomen onbegrijpelijk”

Opnieuw vangt RA Alexander Vissers bot bij de rechter in zijn strijd tegen Greenpeace. De Raad van State oordeelt dat er niet mis is met de vergunning die de staatssecretaris verleende voor een expeditie naar de Zuidpool.

Daarover schrijft regionaal dagblad de Limburger, dat al meerdere keren aandacht besteedde aan de accountant en zijn kruistocht tegen Greenpeace.

Steun via Postcodeloterij

Vissers spande eerder al eens persoonlijk een zaak aan tegen de milieuorganisatie. De aanleiding daarvoor was dat de klimaatscepticus de voorwaarden van de Postcodeloterij waarin hij meespeelt eens goed bekeek. “Greenpeace krijgt miljoenen van de loterij. Ik steun de organisatie dus indirect. Als ik dat niet wil, moet ik mijn deelname stoppen. Ik heb geen keus: óf ik mis de straatprijs óf ik subsidieer Greenpeace. Dat is uiterst frustrerend.” Daarmee had hij weinig succes, want de Raad van State (RvS) vond dat hij niet als belanghebbende is aan te merken.

Nieuwe nederlaag

Om die reden werd de Rooms Katholieke Nederlandse Antarctica Vereniging St. Servatius en St. Pancratius (RKNAV) opgericht, waarvan de 62-jarige Vissers en zijn zoon Maurits de enige leden zijn. De vereniging spande een nieuwe procedure aan, waarin de pijlen onder andere werden gericht op een door de staatssecretaris verleende vergunning. Daar zou van alles mis mee zijn, en de expeditie zelf zou een gevaar vormen voor het Antarctisch milieu. Maar ook dit keer wordt Vissers door de RvS niet in het gelijk gesteld. ‘Er bestaat geen gegronde vrees dat Greenpeace een bedreiging zou vormen voor het Antarctisch gebied’, luidt het oordeel. Ook is de vergunning rechtmatig verleend.

“Verontwaardigd en ontgoocheld”

De uitspraak van de rechtbank laat hem “verontwaardigd en ontgoocheld” achter, citeert het dagblad. “Deze uitspraak is volkomen onbegrijpelijk.” Toch betekent dat niet dat Vissers zijn strijd staakt. Eerder al diende hij een tuchtklacht in tegen de controlerend accountant van Greenpeace. Ook de Accountantskamer zag echter niks in de argumenten van de Limburger. Die zaak loop volgens Vissers nog, wat betekent dat hij hoger beroep zal hebben aangetekend. Vissers: “Wij blijven strijden voor de rust op Antarctica en objectieve informatie over klimaatverandering.”

Bron: de Limburger