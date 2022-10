RA vangt bot met tuchtklacht tegen Greenpeace-accountant

Alexander Vissers, zelf RA, heeft met zijn vereniging vergeefs geklaagd over de RA die de jaarrekening van Greenpeace over 2020 goedkeurde. De Accountantskamer gaat niet mee in klachten over misleiding door de ‘terroristische organisatie’.

De RA voorzag namens BDO de jaarrekening 2020 van Greenpeace van een goedkeurende verklaring. Ten onrechte, vond de vereniging van klimaatscepticus Vissers, die te boek staat als de Rooms Katholieke Nederlandse Antarctica Vereniging Sint Servatius en Sint Pancratius. Die wil vooral de kennis over Antarctica vergroten en heeft het tevens voorzien op Greenpeace, dat wordt gekenschetst als ‘een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk’. Alleen daarom al had de voor de tuchtraad gedaagde RA de opdracht moeten afwijzen, is de klacht.

‘Linkse politieke agenda’

Daarnaast zou het bestuursverslag misleidend zijn en zou de RA ten onrechte hebben geconcludeerd dat de verslagen van bestuur en de executive director consistent zijn met de jaarrekening en geen onwaarheden bevatten. ‘De geconsolideerde jaarrekening is onjuist en niet inzichtelijk: zo is het gebaseerd op een verkeerde grondslag en de consolidatiekring is onjuist gekozen. Ten onrechte heeft betrokkene geen aandacht geschonken aan de ANBI-status, die volgens klaagster twijfelachtig is omdat de giften aan [Greenpeace] niet aan algemeen nuttige doelen worden besteed maar aan haar linkse politieke agenda.’

Intern overlegd

De RA stelt in haar verweer dat ze voorafgaand aan de opdrachtaanvaarding intern heeft overlegd of de acties van Greenpeace passen binnen het recht om te demonstreren. Ook heeft zij collegiaal overleg gevoerd met de vorige accountant en een filereview uitgevoerd. Ze heeft onder meer meegewogen dat Greenpeace met haar acties ecologische doelen nastreeft en heeft geoordeeld dat zij de opdracht kon aanvaarden, met dien verstande dat de organisatie vanwege de publiciteit met betrekking tot haar acties wel als een cliënte met een verhoogd risicoprofiel is aangemerkt.

Dat was al meer dan voldoende, oordeelt de Accountantskamer, alleen al omdat de beschuldigingen door de vereniging niet zijn onderbouwd met een onherroepelijk strafrechtelijk vonnis waaruit de juistheid ervan blijkt. ‘Laat staan dat klaagster aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene als ultimum remedium de opdracht had moeten weigeren zoals klaagster heeft betoogd.’

‘Jaarverslag moest in Nederlands’

De klacht over de ANBI-status gaat ook de prullenmand in: ‘De vraag of de stichting al dan niet terecht een ANBI-status heeft is niet van directe invloed op de vaststelling van het bedrag van de ontvangsten van de stichting in het verslagjaar 2020.’ Verder worden onder meer klachten dat de jaarrekening niet door het hele bestuur is ondertekend (onjuist) en dat het jaarverslag in het Engels is opgesteld (dat mag) afgewezen.

Verkeerde standaard

De klager boekt nog wel een succesje met de stelling dat de verkeerde verslaggevingsstandaard is gebruikt (IFRS voor SME’s). De Accountantskamer is het eens met de klacht, omdat het gaat om een vereenvoudigde versie van de IFRS/IAS, die niet is goedgekeurd door de Europese Commissie. Maar bij gebruikers is een misverstand onwaarschijnlijk en de klacht levert geen reden voor een maatregel op: ‘De verwijtbare gedraging is in dit geval van zodanig geringe betekenis dat oplegging van een maatregel niet is aangewezen.’

