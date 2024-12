‘Detachering geen oplossing voor schijnzelfstandigheid’

Dat dergelijke constructies schijnzelfstandigheid oplossen, is een veelvoorkomende misvatting, aldus de rechtshulpverlener. “Uitgangspunt voor de beoordeling van een arbeidsrelatie door de Belastingdienst zijn de gezichtspunten die de Hoge Raad in 2023 in het Deliveroo-arrest bepaalde, toen de Raad oordeelde dat bezorgers van dat bedrijf in feite werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. De ondernemingsvorm en de contractuele constructie zijn geen onderdeel van die beoordeling.”

Naheffing en loonvordering

Met detachering blijft het risico op een naheffing van werknemerspremies dus gelijk. “Een mogelijk ander gevolg is dat de zzp’er loon tijdens ziekte en vakantie vordert over de jaren dat hij in dienst bleek te zijn. Er bestaat een dienstverband en dat kan de opdrachtgever/werkgever niet zomaar beëindigen.”

BrandMr adviseert de negen Deliveroo-gezichtspunten na te lopen en gezamenlijk door te nemen. “Leg de afspraken vast in je overeenkomst van opdracht. Misschien moet je wel tot de conclusie komen dat de (beoogde) relatie een verkapt dienstverband is. Stel dan een arbeidsovereenkomst op.”